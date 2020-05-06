Paketler kapı kapı dolaşılarak dağıtıldı

Haber: BMA

Ramazan ayı dolayısıyla Mengen Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan yardım paketlerine Bolu Belediyesi’nden destek geldi. Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan yardım paketleri Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut tarafından Mengen’de kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Konu ile ilgili olarak Mengen Belediye Belediye Başkanı Turhan Bulut yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı boyunca da dağıtımına devam edeceğimiz yardım paketlerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Belediyemizi ziyaret ederek yardım paketlerini teslim eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'e, desteklerini esirgemeyen Bolu Belediye Başkanı Sn. Tanju Özcan' a ve hayırsever tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2020, 13:07