Pakistanlı sanık böyle eroin alışverişi yapmış

Haber: C. Kutay Aykan

Olay yaklaşık 3 yıl önce 2019 yılında Bolu’da göçmenlerin tutulduğu bir kapalı spor salonunda meydana geldi. Göçmenler, kapalı spor salonunda görevli polis memurlarının muhafazası altında tutuluyordu. “İlaçlarımı almaya gidiyorum” diye kapalı spor salonunda başka bir odaya giden Pakistan uyruklu 24 yaşındaki O.O. şüpheli hareketler sergileyerek polisin dikkatini çekti. Polis ekipleriyle beraber odaya giden şahıs odada bulunan poşetinin içinden 2 adet, fişek diye tabir edilen kâğıdın içine sarılı uyuşturucu maddeyi çıkardı. Polis memuru yaptığı incelemeler sonrası uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirerek, durumu Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemeler neticesinde de şahısın saç tarağının içinde gizlenmiş halde 15,66 gram 57 fişek eroin ele geçirdi.

1 GÜVERCİN 1 FİŞEK EROİN

Bolu Adliyesi 1.Ağır Ceza Mahkemesine SEGBİS sistemi aracılıyla bağlanan Pakistanlı O.O, “Ben içiciyim. Satıcı değilim” dedi. Mahkeme Başkanı, sanığa R.M adlı Afgan uyruklu şahısla cep telefonu ile mesajlaşmalarında “1 güvercin ne kadar?” gibi kelimelerin ne anlama geldiğini sordu. Pakistanlı O.O konuşmalarda uyuşturucu maddesi olan eroine, güvercin kod adı takarak konuştuklarını ve 1 güvercinin 1 fişek eroin olduğunu ifade etti.Kendisinin içici olduğunu belirten Pakistan Uyruklu şahısın kan ve idrar örneklerinde yapılan incelemelerin ardından, “Metamfetamin, Esrar ve Sentetik haplar”a rastlandığı ancak kanında eroin kullandığına dair bilimsel bir delile rastlanmadığı tespit edildi.

Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden dolayı duruşmayı 15 Şubat tarihine erteledi.

Pakistan uyruklu şahıs, şuan da ise İstanbul’da uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanarak cezasını çekmeye devam ediyor.