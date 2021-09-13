Palamut bereketiyle geldi



Haber: Okay Özcan

Bolu pazarına bu hafta palamut, 20 lira olan fiyatıyla hem de bolluğu ile güne damgasını vurdu. Geçtiğimiz hafta tezgahlarda 30 liradan satılan hamsi bu hafta 25 lira da kapı açtı. Diğer deniz ürünlerinin kilo fiyatları da şu şekilde satışa sunuldu: Palamut 20, Deniz Çupra 70, Deniz Levrek 80, Levrek 65, Çupra 55, Barbun 40, İstavrit 25, Uskumru 25, Hamsi 25, Kalkan 150, Dil Balığı kasa hesabı 150 ve Karides 100 liradan satıldı.

BALIĞIN YANINA OLMAZSA OLMAZ “SALATA”

Balığı alan vatandaşlar, balığın yanında olmazsa olmaz olan salata için sebzelere yöneldi. Sebze fiyatları ise şu şekilde pazarda boy gösterdi: Mor Soğan(Balık Soğanı) 8, Limon 1,5TL, Kıvırcık marul 5, İceberg 6, Lahana 15TL.

GÜNÜN ŞAMPİYONU “KANLICA”

Diğer pazar ürünleri de şu şekilde oluştu; Bamya 23, Kanlıca Kilosu 60 Tabağı 10, Acı Sivri Biber 10, Domates 6, Seben Domates 4, Patlıcan 6, Barbunya Fasulye 14, Nektari 13, Şeftali 10, Portakal 9, Üzüm 10, Salatalık 5, Hünnap 16, Pembe Domates 7, İncir 15-20 lira arasında satılmakta.

DEV LAHANALAR

Bu hafta Bolu pazarında en çok ilgiyi çeken sebzeler arasında lahana birinci sırada yerine aldı. Mevsime göre lahanalar turşu ve dolmalık olarak en talep gören sebze olurken, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yetişen ve ağırlığı yaklaşık 15 kiloyu bulan dev lahanaların tanesi 15 liradan satıldı.