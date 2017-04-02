Özel Haber: Kasım Şahin

Bolu Karacasu Beldesi Belediye Başkanı Celal Beydilli, Karacasu’da ki gelişme ve projeler hakkında özel açıklamalarda bulundu. Beydilli, Karacasu halkına 700 yataklı otel müjdesi verirken projeyi Palazoğlu’nun gerçekleştireceğini belirtti. Beydilli ; “Palazoğlu’nun, amacı ve niyeti gayet iyi. Buraya 700 yataklı otel yapmayı planlıyor. Şimdi kendisi Kütahya’da konut yapıyor. Orman Bakanlığı’nın anlaşmış olduğu konutları bu yıl içine yetiştirmeye çalışıyorlar. Eğer planlar iyi bir şekilde giderse 2018 yılında burada da inşaata başlarlar. Buraya düşünülen ise dediğim gibi 700 yataklı otel. Bunun için doğalgaz firmasına gerekli talimatlar verildi. Bu otelin yapısına göre hat döşenmesini istedik. Mesela Gazelle Otel, Termal Otel ve hastanelerin ne kadar kullanım yapabilecekleri hakkında bilgi verdik. Biz eski fizik tedavisi hastanesini bozup, yerine ilave ek hastane yaptırmaya çalışıyoruz. Ufak bir sıkıntımız var yol ile alakalı. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda diğer siyasetçilerinde haberi var. Böyle gelişmeler oldukça Sayın Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve vekillerimiz ile paylaşırım” dedi.

“BİZİM AMACIMIZ BELDE HALKINA HİZMET VERMEK”

Beydilli, açıklamasının devamında amacının belde halkına hizmet vermek olduğunu vurgulayarak “Palazoğlu henüz yeri üzerine almadı. Dereyi görmeden paçaları sıvamaya gerek yok. Taleplerimiz illa ki olacak. Karacasu’ya bir taşeron ya da bir iş adamı yatırım yapacaksa hali ile bir bedeli olmalı. Bizim için belediyemiz içinde bir çalışma olacak. Palazoğlu, görmüş geçirmiş, genç, dinamik ve Bolu’nun yetiştirdiği bir arkadaş. Elbette elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Önünü açacağız. Her zaman dediğimiz gibi Karacasu’ya yatırım yapmak isteyen herkese gereken ilgi ve yardımı gösteririz. Şunu da belirtmek istiyorum basın yolu ile. Şimdi bizim Çimşir Çayırımız var. Bilindiği üzere bu bölge senelerdir mahkemelik oldu ve belli süreçler geçirdi. Bir ara Gökdemirler’e verildi. Bir zamanlar bir çalışma yapmak istediler. Sonrasında ben bir konuşma yaptım. Burayı aldın iyi tamam ama bu bölgede bir çalışma ve yatırım yapmasını istedim. Tamam dediler. Sonrasında ise yatırım yapmadılar. Sonrasında ben bir yazı yolladım. Belirtilen sürede bu bölge ile ilgili bir proje yapın yoksa protokol iptal olacak diye. Nihayetinde iptal etmek zorunda kaldım. Şimdi bu bölgeyi ihaleye çıkarmak için çalışmalarımız var. Biz yatırımcıları teşvik edeceğiz ve gerekli yatırımların olmasını sağlayacağız. Bizim amacımız bu belde halkına hizmet etmek, gelen yatırımcıya yardım etmek” ifadelerini kullandı.

“TEMEL ATMA TÖRENİMİZ VAR”

Beydilli, Hamamçayırı bölgesinde yeni otelin temel atma töreninin gerçekleşeceğini belirterek “Şimdi hali ile Abant Büyük Otel, Hamamçayır’ın da çalışmalara başladı. Yani bilindiği üzere o bölgede senelerdir süre gelen bir uğursuzluk var. İhaleye çıktı çalışmalar yapıldı fakat bir türlü istenilen elde edilemedi. Bu sefer iyi bir yatırımcı bulduk. İl Genel Meclisi Başkanımız ve Valimiz olmak üzere bu konu ile ilgili bizzat ilgilenerek çok yardımcı oldular. Bu konuda toplantılar oldu ve bizde fikrimizi belirttik. 2016 yılında kazıklar çakıldı. Nasip olursa şantiye hazır vaziyette ve 8 Nisan’da temel atma törenimiz var” diye söyledi.