Palazoğlu’ndan ayak oyunları

Haber; Gönül OLUTÜRK

Tabaklar Mahallesinde valilik binasının doğusundaki 12. adada bir cephesi İzzet Baysal Caddesine bakan yapının arkasına çelik konstrüksiyon olarak yapılan çıkma kafalarda soru işareti bıraktı. Binanın güneydeki otopark tarafına bakan arka cephesinde yapılan 3,5 metrelik eklentiyi imar barışı kanununa sokarak legal hale getirmeye çalışıldığı belirtildi. Kaçak olarak binaya eklenen çıkıntıyı fark eden Bolu Belediyesi İmar Müdürlüğü yapılan ruhsatsız inşaatın imar barışı kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yıkılması için başvurdu.

İnşaat tamamlandıktan sonra yapıya ilave edilenkaçak kısmın yasal hale getirilmesi için yapılan İmar barışı başvurusunun 31.12.2017 tarihinden önce yapılan inşaatları kapsadığı belirtildi. Bahse konu inşaatın ise henüz iskan ruhsatının dahi almadığına dikkat çekildi. İmar Barışı kanunu ise konuya ilişkin şu ibareyi barındırıyor, “Süresi içinde ruhsatlı olarak devam eden iskan ruhsatı alma aşamasına gelmiş bina için imar barışına başvurmak hukuk değildir. İmar barışı 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış imara uymayan yapıları kapsar. Elinde inşaat ruhsatı ve onaylı projesi olup, bu projeyi bilerek ilave edilmiş yapıları kapsamaz”

Öte yandan tartışmalı binanın inşaat sahibinin Muhittin Palazoğlu olduğu da ortaya çıktı.Palazoğlu geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı ballı ihale ile gündeme gelmişti.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 10:01