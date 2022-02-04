Paletli 112 ambulansları görev başında



Haber: Ceylan Beykoz

İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu il genelinde COVID-19 pozitif hastalarının hastaneye nakillerinde ve her türlü acil durumda "Paletli 112 Ambulansımız" ile her daim göreve hazır. Müdürlük bünyesinde bulunan Paletli Kar Ambulansları, şu günlerde yoğun kar yağışı altında kalan ve normal karayolu ile ulaşım olmayan bölgelere, bu araçlara ulaşıyor.

Müdürlük bünyesinde bulunan Paletli Kar Ambulansları, aşı olmak isteyen veya hasta olan vatandaşların en büyük ilacı durumunda. Dağ köylerine ulaşımın yapılmadığı şu günlerde, İl Sağlık Müdürlüğü, hastaya ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.