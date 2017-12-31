Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Yoğun kar nedeniyle yolları kardan dolayı kapalı olan köylü vatandaşların imdadına İl Sağlık Müdürlüğünün kar leoparları ve başarıdan başarıya koşan sağlık ekipleri yetişti. 2017 yılı içerisinde özellikle yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması nedeniyle hastaların yardımına 4 adet 4*4 paletli ambulanslar koştu. 2017 yılı içerisinde 2 tanesi kalp ve tansiyon, 1’i nörolojik vaka, 1 tanesi sindirim sistemi ve 4 tanesi ise soğuk algınlığı olmak üzere toplam 8 hastaya zamanında müdahalede ederek onlara hayat vermiş oldu.

24 SAAT NÖBETTELER

Havaların mevsim normallerinde seyretmesi ve özellikle ilçelere bağı bazı köy yollarının yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasının ardından 4 adet paletli ambulansın sürücü ile sağlık ekipleri olabilecek bir olaya müdahalede bulunmak üzere 24 saat görev başında bekliyorlar. Onlar zorlu karlı yollara ve amansız soğuklara rağmen görev aşkıyla, bir hayat kurtarmanın heyecanı içerisinde bulunuyorlar.

KAR LEOPORLARI

Karlı zeminlerde yüksek hareket kabiliyeti sağlayan, 4x4 şanzıman sistemine sahip ambulanslar özellikle yüksek kesimlerde kar nedeniyle ulaşılamayan hastaların kapısına kadar giderek ilgili sağlık kuruluşlarına ulaştırmayı sağlıyor.

Tıbbi donanımı diğer ambulanslarla aynı olan paletli ambulanslar özel yapısı sayesinde zorlu kış şartlarında rahatça ilerleyebiliyor; dağ-bayır demeden hayat kurtarıyor.Yoğun kar yağışında saatler süren zorlu bir çalışmanın ardından ambulansların gidemediği bölgelerdeki hastalara ulaşan ekipler, kimi zaman gebe hastaları da kentteki en yakın hastaneye ulaştırarak iki can birden kurtarıyor.Sağlık Müdürlüğü envanterinde 4 adet paletli ambulans bulunmaktadır. Tırmanma açısı 35 derece, yanal eğim açısı 45 derece olan araçlar 70cm su derinliğinde de gidebilmektedir.Özellikli ambulans grubunda yer alan paletli ambulanslar ile birlikte ilimizde yoğun bakım ambulansı, obez ambulans ve çok yataklı ambulans da bulunmaktadır. Ambulansların biri Göynük, Biri Gerede, biride merkez ilçe ile bir diğere de UMKE’de bulunuyor.