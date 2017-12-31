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31 Aralık 2017 Pazar
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    • Paletli ambulanslar 8 hastaya hayat verdi

    Bolu Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 adet paletli ambulans 2017 yılı içerisinde karla kaplı olan kapalı yolları aşarak köylere zamanında ulaşarak 8 hastaya hayat verdi.

    31 Aralık 2017 Pazar 14:18
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    Paletli ambulanslar 8 hastaya hayat verdi

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Yoğun kar nedeniyle yolları kardan dolayı kapalı olan köylü vatandaşların imdadına İl Sağlık Müdürlüğünün kar leoparları ve başarıdan başarıya koşan sağlık ekipleri yetişti. 2017 yılı içerisinde özellikle yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması nedeniyle hastaların yardımına 4 adet 4*4 paletli ambulanslar koştu. 2017 yılı içerisinde 2 tanesi kalp ve tansiyon, 1’i nörolojik vaka, 1 tanesi sindirim sistemi ve 4 tanesi ise soğuk algınlığı olmak üzere toplam 8 hastaya zamanında müdahalede ederek onlara hayat vermiş oldu.

    24 SAAT NÖBETTELER

    Havaların mevsim normallerinde seyretmesi ve özellikle ilçelere bağı bazı köy yollarının yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasının ardından 4 adet paletli ambulansın sürücü ile sağlık ekipleri olabilecek bir olaya müdahalede bulunmak üzere 24 saat görev başında bekliyorlar. Onlar zorlu karlı yollara ve amansız soğuklara rağmen görev aşkıyla, bir hayat kurtarmanın heyecanı içerisinde bulunuyorlar.

    KAR LEOPORLARI

    Karlı zeminlerde yüksek hareket kabiliyeti sağlayan, 4x4 şanzıman sistemine sahip ambulanslar özellikle yüksek kesimlerde kar nedeniyle ulaşılamayan hastaların kapısına kadar giderek ilgili sağlık kuruluşlarına ulaştırmayı sağlıyor.

    Tıbbi donanımı diğer ambulanslarla aynı olan paletli ambulanslar özel yapısı sayesinde zorlu kış şartlarında rahatça ilerleyebiliyor; dağ-bayır demeden hayat kurtarıyor.Yoğun kar yağışında saatler süren zorlu bir çalışmanın ardından ambulansların gidemediği bölgelerdeki hastalara ulaşan ekipler, kimi zaman gebe hastaları da kentteki en yakın hastaneye ulaştırarak iki can birden kurtarıyor.Sağlık Müdürlüğü envanterinde 4 adet paletli ambulans bulunmaktadır. Tırmanma açısı 35 derece, yanal eğim açısı 45 derece olan araçlar 70cm su derinliğinde de gidebilmektedir.Özellikli ambulans grubunda yer alan paletli ambulanslar ile birlikte ilimizde yoğun bakım ambulansı, obez ambulans ve çok yataklı ambulans da bulunmaktadır. Ambulansların biri Göynük, Biri Gerede, biride merkez ilçe ile bir diğere de UMKE’de bulunuyor.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Sağlık, İl, Müdürlüğü, Bünyesinde

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