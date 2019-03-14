“Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” 14 Burda’ya geliyor

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. 17 Mart Pazar günü Esas 14 BurdaAVM’de sahnelenecek ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ oyunu, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor.

Esas 14 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz izleyebileceği gösterinin ilk seansı saat 14.00’te, ikinci seansı ise saat 17.00’de başlıyor. Çocuklar, ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ gösterisiyle gönüllerince eğlenip, çocuk olmanın tadını Esas 14 BurdaAVM’nin eğlenceli dünyasında çıkarıyor.