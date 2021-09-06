Panayır alanına asfalt dökülüyor

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla başlatılan panayır alanı sıcak asfalt kaplama işi başlatıldı. Yaklaşık 700 ton sıcak asfalt ve 900 ton pmt kullanılan panayır alanı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Asfalt çalışması ile ilgili değerlendirmede bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Panayırlarımız Türkiye çapında sosyo-ekonomik olarak büyük bir hacme sahip. Geçtiğimiz yıllarda panayır alanımızın bir kısmını asfaltlamıştık, bu sene de asfalt çalışmalarımız devam etti. Artık halkımız panayır alanına giderken ve panayır alanından dönerken toz toprak yüzünden mağdur olmayacak. Diğer yandan esnaflarımızın dükkanlarının da yapımı tamamlandı. Dükkan sahipleri gönül rahatlığıyla gelip mallarını pazarlayabilir” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Mehmet Çongar’la birlikte incelemelerde bulunan Allar, “Tüm halkımıza panayırın hayırlı güzel geçmesini ve esnaflara da hayırlı bereketli boz kazançlar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.