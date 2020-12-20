Pandemi sakinliği havadan görüntülendi



Haber:Erdal Tanrıverdi

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.Bolu kent merkezinde ise sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen caddelerde hayvan koruma polisleri güvercinleri ve kedileri elleriyle besledi.

İNCİN TOP OYNUYOR

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği güzergahta sakinlik hakim. Güzergahtaki araç yoğunluğunda sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda düşüş yaşandı. Yoldaki boş görüntünün Pazartesi sabah 05.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

POLİS ŞEVKATİ

Bolu’da korona virüs salgını sebebiyle hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte kentin cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Vatandaşların sokağa çıkamaması nedeniyle sokak hayvanları Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yalnız bırakılmadı. Ekipler, Büyükcami Mahallesinde bulunan Yıldırım Bayezit Camii’nin avlusunda toplanan güvercin ve kedileri yanlarında getirdikleri yemlerle beslediler. Yüzlerce güvercinin aynı anda kanat çırparak havalanması hoş görüntüler oluşturdu.