Pandemi süreci AVM’leri nasıl etkiledi?

İçerisinde olduğumuz Covid-19 salgınının alışveriş merkezlerine olan etkisini 14 Burda AVM Müdürü Erol Yıldız ile konuştuk. 14 Burda’da alınan sıkı hijyen ve sağlık tedbirlerini şeffaf ve açık bir şekilde anlatan Yıldız, misafirlerin AVM içerisindeki hijyen durumunu anlık olarak takip edebilecekleri ‘Güvenli QR’ uygulamasını da bizler için açıkladı. AVM içerisinde alınan hijyen önlemlerini “Burda Sağlığınız Esas” anlayışıyla uyguladıklarını belirten Yıldız, yeni normal dönemde de Boluluların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceklerinin altını çizdi.

Pandemi sürecinde alışveriş merkezlerinde ne gibi sağlık ve hijyen önlemleri aldınız?

Pandemi sürecinin en başından itibaren Covid-19 salgınıyla mücadeleye destek vermek, ziyaretçilerimiz ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak en büyük önceliklerimizden olmuştur. Bu kapsamda, ilk andan itibaren başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere Covid-19 Pandemisi nedeniyle AVM’lere ilişkin gerekli düzenlemelerin, önlemlerin tümü en üst düzeyde alışveriş merkezimizde alınmıştır. 1 Haziran 2020’de ziyaretçilerimize kapılarımızı tekrar açarken büyük bir titizlikle, standartların çok üstündeki tedbirleri hayata geçirdik. Bu tedbirler sayesinde alışveriş merkezimizde “Güvenli alışverişi tescilledik.”

Güvenli alışverişi nasıl tescillediniz?

Alışveriş merkezimiz, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygulanan COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programının şartlarını kusursuzca yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesinin sahibi oldu. Yeni normal sürecinde tüm tedbirleri hassasiyetle uygulayarak bu belgeyi almaya hak kazandı. Hijyen önlemlerimizi “Burda Sağlığınız Esas” anlayışıyla alışveriş merkezimizde uyguluyoruz.

“Burda sağlığınız esas” anlayışı hangi sağlık ve hijyen önlemlerini kapsıyor?

Alışveriş merkezine giren her ziyaretçinin ve çalışanın ateşi termal kamerayla ölçülüyor. Her işyeri için ayrı ayrı sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. İçeride kaç kişinin bulunduğu, kurulan kamera sistemiyle tespit ediliyor. İklimlendirme cihazları, taze hava girişi sağlayan klima santrallerinin değişimi ve dezenfeksiyonu ile %100 taze hava 24 saat korunuyor. Alışveriş merkezimizde zorunlu maske uygulaması sürüyor. Ziyaretçi yoğunluğunun olduğu bölümlerde rutin dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Eğitimli hijyen takımı tarafından, yapılan uygulamaların kontrolleri gerçekleştiriliyor. AVM içerisinde görünür pek çok farklı alanda dezenfektan üniteleri yer alıyor. Alışveriş merkezimiz düzenli aralıklarla gün boyunca ve hizmet vermediğimiz saat aralıklarında dezenfekte ediliyor. Mağazalar denetleniyor. Uzun süre koruma sağlayan Nano-Clean uygulaması yapılıyor. Ayrıca ziyaretçilerimizle şeffaf bir iletişim kurmak adına “www.burdasagliginizesas.com” adresi üzerinden tüm hijyen prosedürlerini de paylaşıma açtık. Dijital dönüşüm kapsamında uygulamaya koyduğumuz, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen “Güvenli QR” sistemi de “Burda Sağlığınız Esas” yaklaşımımızı yansıtıyor.

Güvenli QR kod uygulaması nedir?

Covid-19’a karşı aldığımız kapsamlı özel önlem ve hijyen uygulamaları, alan taraması, malzeme seçimi, dezenfeksiyon ve işlem kalitesi olmak üzere dört adımda gerçekleşiyor. Uygulama kapsamında temizlik yapılacak alanın genel taraması gerçekleşiyor, Covid-19 virüsüne karşı kanıtlanmış ürünler ile insan elinin uzanamadığı yerler dahi dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon ve temizlik kalite kontrolü yapılıyor. Ziyaretçilerimiz, hem internet sitesinden hem de AVM içerisinde pek çok noktada yer alan ortak kullanım alanlarına yerleştirilmiş olan QR kodlar aracılığıyla ilgili alanın hijyen durumunu anlık olarak takip edebiliyor. QR kodlar, akıllı bir telefon kamerası ya da QR kod okuyucu programlar yardımıyla taratılıyor. QR kodların taranması sonucunda Covid-19’a karşı etkili temizlik malzeme seçimleri ve son temizlik saatleri görülerek sürecin detaylı dökümü kontrol edilebiliyor.

Güvenli QR kod uygulaması ziyaretçilerinize nasıl bir imkan sağlıyor?

AVM ziyaretçileri 24 saat içerisinde yalnızca 1 konum için olmak üzere, temizliği yapılan bölge ile ilgili 1-5 arası puanlama yapabiliyor. Yapılan puanlama girişleri sistemde raporlanabiliyor. Aynı zamanda ziyaretçiler, “Soru, Şikayet ve Öneride Bulun” butonuyla geri bildirim değerlendirmelerini de gönderebiliyor. Ziyaretçilerin geri bildirimi, ilgili ekibe anında ulaşıyor ve en hızlı şekilde gerekli aksiyonlar alınarak, ziyaretçiye alınan aksiyon ile ilgili dönüş sağlanıyor. Dezenfeksiyon takibi, web sitesine giriş yapılarak da sağlanabiliyor. Site içerisinde yer alan yönergeler izlenerek AVM ve lokasyon seçimi gerçekleştirildikten sonra bölgenin son hijyen bilgilerine ulaşılabiliyor. Böylelikle ziyaretçilerimiz, gerçekleştirdiğimiz güvenli hijyen uygulamalarını en güncel haliyle görebiliyor.

Güvenli QR Sistemini kullanan ziyaretçilerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Kapılarımızı açtığımız günden itibaren ziyaretçilerimizin görüşlerini dinlemeyi ve onları dikkate alarak aksiyonlar almayı seviyoruz. Güvenli QR Sistemimizi deneyimleyen ziyaretçilerimizden oldukça olumlu dönüşler alıyoruz. Misafirlerimiz, gerçekleştirilen tüm üst düzey önlemleri şeffaf bir şekilde görebildikleri, bize geribildirimde bulunabildikleri için kendilerini güvende ve özel hissettiklerini aktarıyor. Bu durum bizi oldukça memnun ediyor. Çünkü Burda ziyaretçilerimizin sağlığı Esas…