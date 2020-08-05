“Pandemi, toplumsal rolümüzün önemini bir kez daha ortaya koydu”

Haber: BMA

Çalışmalarını "Sizin için iyi, Gezegen için iyi" misyonu ile yürüten Barilla, 2019 yılı iş ve sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı. Türkiye'deki Bolu fabrikası da dahil olmak üzere, dünya çapında toplam 28 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan gıda lideri Barilla, global büyümesini sürdürürken, çevreye olan etkisini de azaltmaya devam ediyor. Daha iyi beslenme profiline, daha düşük çevresel etkiye sahip makarna, sos, pesto ve pişmiş gıdaların yanı sıra daha az tuz, yağ, şeker ve daha çok lif içeren yenilikçi ürünleri tüketiciyle buluşturmaya odaklanan Barilla, küresel ölçekte yüzde 3 büyüme ile 3,63 milyar Euro ciroya ulaştığını açıkladı. Barilla, 2019 yılında en yüksek büyümeyi bölge bazında İtalya ve Avrupa’da yakaladı. Gıda sürdürülebilirliği alanında öncü çalışmalar yürüten şirket, yayımladığı raporda 2019 yılında teknoloji ve Ar-Ge alanına yönelik 176 milyon Euro değerinde bir yatırım gerçekleştirdiğini belirtti.

Barilla’nın koronavirüs nedeniyle dünya olarak içinden geçtiğimiz olağandışı dönemde yüksek gıda talebini karşılama ve insanları ihtiyaç duyduğu gıdayla buluşturma sorumluluğuyla kalite ve güvenlik standartlarından taviz vermeden üzerine düşen önemli görevi yerine getirmek için çalıştığını belirten Barilla Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paolo Barilla, “Koronavirüs pandemisi, gıda üreticilerinin toplumsal rolünün önemini bir kez daha ortaya koydu. Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de ‘Sizin için iyi, Gezegen için iyi’ misyonumuz kılavuzumuz oldu” dedi.

Barilla’nın misyonu ışığında geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği faaliyetlere değinen Paolo Barilla; “İçinde bulunduğumuz bu modern çağda insanlar gezegen üzerindeki varlıklarını korumak ve iyileştirmek, açlık ve hastalıklarla savaşabilmek adına birtakım sistemler geliştirdi. Ancak bu sistemler bizi birçok açıdan ileri taşısa da sağlığımızı ve gezegenimizin geleceğini tehlikeye soktu. Barilla olarak 2019 yılında da bu tehlikelerin üstesinden gelmek ve gezegenimizdeki olumlu değişime öncü olabilmek adına sürdürülebilir adımlar atmaya devam ettik.” dedi.

Üretim çalışmalarını kurucusu Pietro Barilla'nın "Çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz" prensibi ile gerçekleştiren Barilla, finansal ve pazar sonuçlarının yanında, insanların, gezegenin ve toplumun esenliği başlıklarında hayata geçirdiği önemli çalışmaları “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” başlıklı 2019 yılı sürdürülebilirlik raporunda açıkladı.

455 ÜRÜNÜNÜN TUZ, ŞEKER VE YAĞ MİKTARINI MİNİMUMA İNDİRDİ

Tedarik zincirini daha sürdürülebilir hale getirmek ve tüketiciyi kaliteli ve sağlıklı gıdayla buluşturmak için faaliyetlerini sürdüren Barilla, Akdeniz beslenme modeli ışığında üretimini gerçekleştirdiği gıdaların içeriğini geliştirmeye devam ediyor. Tarladan çatala sürdürülebilirlik yaklaşımıyla tedarik zincirinin her adımında önemli gelişmeler kaydeden şirket, 2010'dan bu yana 455 ürünündeki tuz, şeker, yağ ve doymuş yağ oranını minimuma indirirken; baklagiller içeren, şeker ilavesiz ve lif bakımından zengin ürün sayısını ise kademeli olarak artırdığını açıkladı.

SU TÜKETİMİ YÜZDE 21, CO2 EMİSYONU İSE YÜZDE 30 ORANINDA AZALDI

Tedarik zinciri faaliyetlerinde çevresel etkiyi her geçen yıl daha da azaltan şirket, 2010 yılına kıyasla üretim süreçlerindeki su tüketimini yüzde 21 oranında azaltırken, CO2 emisyonunu ise yüzde 30 oranında azalttığını açıkladı. Çevre dostu üretim planını 2009 yılında açıklayan Barilla Grubu’nun, çatısı altında yer alan Wasa, Gran Cereale ve Harrys markalı ürünlerinin geçtiğimiz yıl itibarıyla CO2 emisyonunun tamamını telafi ettiği belirtildi.

80 BİNİ AŞKIN GENCE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ

"Sizin için iyi" misyonu ışığında tüketiciyi günlük yaşamında sağlıklı ve bilinçli tercihler yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Barilla, 2019 yılında düzenlediği sürdürülebilir gıda ve beslenmeyle ilişkili eğitim ve benzeri iletişim faaliyetleriyle ilkokul öğrencilerinden üniversiteli gençlere, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye ulaştı.

HAMMADELERİN YÜZDE 53’Ü SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLARDAN

“Gezegen için iyi” misyonu ışığında sürdürülebilir üretimin gelişimi ve çevresel etkinin azaltılması alanlarında önemli adımlar atan Barilla, yenilikçi tarım uygulamalarını teşvik etme amacıyla birçok prensibin yer aldığı Sürdürülebilir Tarım İlkeleri projesini hayata geçirdi. Durum buğdayı, irmik, un, kakao, domates, bitkisel yağ gibi pek çok hammaddenin üretimine yönelik kurallar içeren projeye 9 bin üretici dahil oldu. Raporda Barilla ürünlerinde kullanılan hammaddelerin yüzde 53’ünün sürdürülebilir tarım ilkelerine uygun olarak tedarik edildiği belirtildi.

ÜRÜN AMBALAJLARININ YÜZDE 100’Ü GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR OLACAK

Ürünlerini içeriğinden ambalajına sürdürülebilir hale getirmek için bugüne dek pek çok adım atan şirket, 2019 yılı itibarıyla ürün ambalajlarının yüzde 99,7'sinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtti ve önümüzdeki aylarda bunu yüzde 100’e ulaştıracağının taahhüdünü verdi.

Raporun tamamına linkten erişebilirsiniz: https://www.barillagroup.com/en/area-download