Pandemide de sağlıklı tatilin adresi Narven Termal Kasaba

Haber: BMA

Normalleşme sürecinde ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgeler doğrultusunda gereken önlemleri alarak faaliyetlerini sürdüren Narven, ev konforunda tatil imkânının yanında doğa içerisinde misafirlerine unutulmaz bir tatil imkanı sağlıyor.

Bolu’nun ve ülkemizin en önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven’in olanakları ve misafirlerinin güvenliği ve sağlığı noktasında hayata geçirilen önlemleri hakkında bilgiler veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız şunları söyledi;

“MİSAFİRLERİMİZİN VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI VE GÜVENİ İÇİN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK”

“Salgın sürecinin başında kurmuş olduğumuz ‘Koronavirüs Operasyon Komisyonu’ ilgili bakanlıklar tarafından yayınlanan genelgeleri ve güncel bilgileri salgın sürecinin başından bu yana yakından takip etmektedir. İlgili bakanlıklar tarafından yayınlanan tüm genelgeler misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güveni için eksiksiz bir şekilde uygulanmaktadır. Bu noktada özellikle salgın sürecinin başından bu yana tesis giriş işlemleri öncesinde termal kamera ve temassız ateş ölçerler ile hem misafirlerimizin hem de çalışma arkadaşlarımızın ateş ölçümlerini gerçekleştirmekteyiz. T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca da Ekim ayı başı itibariyle tesis giriş işlemlerimizi HES Kodu Kontrolü ile sürdürmekteyiz.”

“TEMİZLİK VE HİJYENİ HER ZAMAN ÖN PLANDA TUTTUK”

Tesiste gerçekleştirilen temizlik ve hijyen çalışmaları hakkında bilgiler veren Yıldız; “Narven olarak temizlik ve hijyeni her zaman ön planda tuttuk ve süreç içerisinde gerçekleştirdiğimiz temizlik ve hijyen çalışmalarımızı salgın süreci başladığından beri iki katına çıkarttık. Bakım dönemlerimiz içerisinde de tüm dairelerimizde bulunan koltuklar, halılar, perdeler, nevresim takımları, tüm mutfak ekipmanları başta olmak üzere dairelerimizin tamamının detaylı temizliklerini, dezenfeksiyon çalışmalarını, bakımlarını ve onarımlarını gerçekleştirdik” dedi.

“DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARIMIZ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Tesiste gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yıldız; “Sürecin başından bu yana kurmuş olduğumuz ‘Dezenfeksiyon Ekibimiz’ tesis genelinde misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güveni için günde en az 16 saat aralıksız olarak dezenfeksiyon işlemlerini sürdürmektedir. Çıkış günlerimizde dairelerimize detaylı temizlik işlemlerinin ardından ekibimiz tarafından dezenfeksiyon işlemi uygulanmakta ve temiz hava ile havalandırılmaktadır. Ayrıca salgın sürecinden öncede uygulamamız olan alan girişlerindeki El Dezenfeksiyon Ünitelerinin sayıları 5 katına çıkartılarak misafirlerimizin kolay bir şekilde ulaşabilecekleri tüm alanlara yerleştirilmiştir” dedi.

“TÜM ALANLAR KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞTIR"

Yıldız konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi; “Başta giriş işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz resepsiyon alanımız olmak üzere, yiyecek-içecek alanlarımızın tamamı, ortak kullanım alanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızın kullanmakta olduğu tüm alanlar Kontrollü Sosyal Hayat kurallarına uygun şekilde uyarı işaretleri, bilgilendirme afişleri, şerit bölmeler ve benzeri uygulamalarla hazırlanmıştır. Mevcut durumda, ilgili genelgeler doğrultusunda hizmetlerine geçici süreyle ara vermek durumunda kaldığımız SPA alanlarımız ve havuzlarımızda da ilgili uygulamalar eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmiştir.”

NARVEN’DE HUZURLU BİR TATİL GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERLE DEVAM EDİYOR

Yemyeşil doğası, fotoğraf tutkunları için eşsiz güzellikleri, sağlıklı doğa yürüyüş yolları, enfes lezzetlerin birbirinden özel sunumlarla servis edildiği Açık Büfe Restoranı, Alakart Restoranı ve Pançeta Et Restoran’ın yanında lezzetli atıştırmalıkların ve içeceklerin yer aldığı göl kefeleri ile Narven ev konforunda huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortam arayan tatilciler için unutulmaz imkanlar sunuyor. Bolu ormanlarının yamacında yükselmeye devam eden Narven Termal Kasaba; Bolu Şehir Merkezine 6 km, doğa harikaları Gölcük’e 10 km, Yedigöller’e 48 km, Kartalkaya Kayak Merkezi’ne 26 km ve Akçakoca’ya 93 km mesafede.