Pandemide gassal mesaisi

Haber: G. Deniz Bakır

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı cenaze hizmetlerinde görev yapan gassallar Nimet Sarıdoğan, Elif Benli ve Nihat Benli, mobil cenaze yıkama aracı ile vefat eden kişilerin evlerine kadar giderek, cenazeyi defnedilmeye hazır hale getiriyor. Yaptıkları mesleğin pandemi süreci ile birlikte daha da zor hale geldiğini ifade eden gassallar, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenazelerini yıkarken de yoğun tedbirler alıyor. 5 yıldır gassallık yapan cenaze hizmetleri birimi sorumlusu Nihat Benli, "Gassallık, vatandaşların zor anlarında onlarla beraber olduğumuzu hissettirmek için yaptığımız güzel bir meslek. 5 yıldır gassallık yapıyorum. 15 yıl cami imamlığı yaptım. Daha sonra kurum değiştirerek belediyeye geldim ve defin hizmetlerinde bulunuyorum. Mesleğin zorlukları var ama korkulacak bir durumu yok. Çünkü cenazeler, canlı insanlar kadar tehlikeli değiller," dedi.

“TEYEMMÜM İLE YIKAMA, USULE UYGUN DEĞİL”

Nihat Benli, koronavirüsten yaşamını yitiren vatandaşları yıkarken koruyucu tedbirler aldıklarını belirterek, "Virüs, dünyada ve Türkiye'de ortaya çıktıktan sonra Sağlık Bakanlığı'ndan bir yazı geldi. Bu virüsün ne olduğunu kimse bilmiyordu. Önce teyemmüm ile yıkayıp, kefenleyip defin yapılması söylendi. Daha sonra o yazı değiştirildi. Bu işlemin İslami usullere uygun olmadığı, gerekli önlemler alınarak İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmesinin daha doğru olacağı belirtildi. Biz de o yazıya istinaden tedbirlerimizi aldık. Başımızı da kapatacak halde komple vücudumuza geçirdiğimiz koruyucu tulumlarımız var. N95 dediğimiz, daha koruyucu maske aldık. Siperlik aldık. Ayaklarımıza da koruyucu poşet geçirip, cenazelerimizi İslami usullere uygun şekilde yıkayıp kefenlemesini yapıyoruz" diye konuştu.