Pandemiyle mücadelede Bolu farkı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren adeta alarm durumuna geçen Bolu Valiliği, yaklaşık 200 kişilik bir ekiple Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında örnek bir çalışma sergiledi. İlk etapta 22 Mart tarihi itibariyle valiliğin bünyesinde bulunan ‘Açık Kapı’ masası ve valilik Santralini vatandaşların çağrılarına açan Vali Ümit, bir taraftan sokağa çıkma kısıtlaması getirilen binlerce vatandaşın yardımına koşarken, binlerce metrekare alanda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirilmesini sağladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında en etkin çalışmalardan biri dezenfeksiyon çalışmaları oldu. Bolu Valiliği İl Özel İdaresimarifetiyle 9 ilçeyi kapsayacak şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarından vatandaşların yoğun olarak kullandığı açık ve kapalı alanlarda düzenli dezenfeksiyon çalışmaları devam ettirildi. Salgının ilk çıktığı dönemde onlarca mekanda 15 günde bir yapılan dezenfeksiyon çalışması, haftada bire inerken, tüm vatandaşlara dezenfektan dağıtımı yapıldı. Kamu kurumları, sosyal tesisler, alt ve üst geçitler, türbe, müze, oyun parkları, pazar alanları, taksi, dolmuş ve tarihi bölgeleri kapsayan çalışmalarda toplam 8 bin 614 açık ve kapalı alanda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirilirdi.

Bolu Valiliği sadece dezenfeksiyon çalışmalarıyla değil, aynı zamanda genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların mağdur edilmemesi için de oluşturulan Vefa Destek Grubu ile vatandaşların yanında olmaya devam etti.Salgın sürecinin Bolu'da en az hasarla atlatılması için vatandaşlara sürekli evde kal çağrısında bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması adına yardım ve destek hizmetlerini de geniş bir özveri ile sürdürdü. Yine salgın döneminde binin üzerinde kişinin ambulansla nakli sağlanırken, Vilayet bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından binlerce kişiye sosyal yardım yapıldı.

Vali Ümit, “tüm insanlığın zorlu bir sınavdan geçtiğini, kuralla uyan, kişisel temizliğine özen gösterip, sosyal mesafeye dikkat edenlerle bu sürecin en az hasarla atlatılabileceği ortadadır. Hiçbir vatandaşın bu süreçte mağdur olmaması için yaklaşık 200 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu ekibiyle yoğun bir çalışma sergiledik. Sadece fiziki yardımlar değil vatandaşlarımızın ihtiyacı ne ise, o alanda yeni yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki gerek devletimiz, gerekse de yerel yönetimler olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu sadece kurumların tedbir ve çalışmalarıyla aşılabilecek bir süreç değil. Herkese önemli görevler düşüyor ve en önemlisi de bu süreçte evde kalmak. Vatandaşlardan tek isteğimiz zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve çıkmak zorunda olanların da maske takıp, sosyal mesafeyi korumaları" diye konuştu.