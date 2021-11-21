Panel saç ve kutu profil malzemesi satın alınacaktır

PANEL SAÇ VE KUTU PROFİL MALZEMESİ

Panel saç ve kutu profil malzemesi satın alınacaktır

KARABÜK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre PANEL SAÇ VE KUTU PROFİL MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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