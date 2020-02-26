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Panik yarattı

​​​​​​​Aslahaddin Cami arkası Aktaş Mahallesinde bulunan iki katlı bir evde oturan 2 Afganlı vatandaştan ev sahibi haber alamayınca, Polis, İtfaiye ve 112 seferber oldu. Afganlı kiracıların il dışında olduğu öğrenilince herkes rahat bir nefes aldı.

Panik yarattı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay Aslahaddin Camisi arka sokağında bulunan ve mülteciler kaldığı iki katlı evde meydana geldi. Ev sahibi iki Afganlı kiracısından bir haftadır haber alamadığı gerekçesiyle durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi. Herhangi bir olumsuzluk olabileceği endişesiyle bölgeye Yunus, asayiş ekipleri ile itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi ile birlikte iki katlı evin ikinci katına gelen ekipler, burada yaptıkları araştırmada 2 Afganlı öğrencinin 10 gün önce il dışına gittiklerini tespit etti. Olay yerine gelen çilingir ise kapıyı açmadan olay yerinden ayrılırken, kısa süreli bir panik yaşanmış oldu.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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