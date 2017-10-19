Haber: Semih Baykal

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kürsüden yaptığı konuşmada ilk olarak Ak Partili Milletvekillerinin Genel kurula az sayıda katılmasını eleştirerek; “Cumhurbaşkanınıza ve parti genel başkanınıza bir konuda ilk kez katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı metal yorgunluğu var diyordu. Bence bu artık metal yorgunluğunu geçmiş, metal fırtınaya dönüşmüş. Cumhurbaşkanı size genel kurul çalışmalarını takip edin demedi mi? Bir iktidar grubuna yakışıyor mu? Ama sizde ya ciddi bir metal yorgunluğu var ya da bir direniş var.Sayın Melih Gökçek’in direniş anlayışı grubunuza dalga dalga yayılmış. Sayın Cumhurbaşkanına direniyorsunuz. Bunu anlayabilmek mümkün değil” dedi.

“HER NE KADAR RESMİ NİKAH OLARAK ANILSA BİLE DİNİ NİKAH OLARAK TANIMLANACAK”

Konuşmasının devamında Müftülere verilen nikah Kıyma yetkisi ile ilgili maddeye sert tepki göstererek; “ Komisyonda bu konudaki değerlendirmelerimizi çok açık söyledik. Bu tasarı son derece lüzumsuz. Toplumu kutuplaştırmak amacını güden, aynı zamanda gündemi değiştirmek için ortaya atılmış. Bu çok açık net. Komisyonda bu tasarının 6’ncı maddesiyle ilgili değerlendirmeleri size anlattık. Komisyondaki AKP’li üyeler aslında ne dediğimizi tam olarak anladıklar. Biz diyoruz ki, niye buna ihtiyaç duyuldu. Devletin resmi nikah kıyacak memurumu kalmadı? Siz diyorsunuz ki, müftüler devlet memuru. Eve doğru devlet bünyesinde devlet adamındadır. Ama vatandaş gözünde müftüler din adamıdır. İslam dinin Sünni mezhebini temsil eden din adamı olarak değerlendiriliyorlar ve onların kıyacağı nikah her ne kadar resmi nikah olarak anılsa bile dini nikah olarak tanımlanacak. Artık belediyeye nikah kıydıranlarla müftüye nikah kıyanlar diye ikiye ayrılır. Zaten sizin Belediye Başkanlarınız son dönemlerde medeni kanuna uygun olmayan nikahlar kıymaya başladı. Yarın bunu birilerine yaranmak isteyen müftüler çok daha farklı alana çekebilir endişemizi sizlerle paylaştık” şeklinde söyledi.

BU TASARI ANAYASAYA AYKIRI DEDİK

Tasarının komisyonda anayasaya aykırı olduğunu söylediğini ifade eden Özcan; “Komisyonun başında bu tasarı anayasaya aykırı dedik. Gelin bunu anayasa komisyonunda görüşelim dedik. Maalesef bu konuda red kararı bile verilmedi. Başka komisyonları ilgilendiren düzenlemeler var, diğer komisyonlara havale edelim, onların görüşünü alalım, anayasa ve iç tüzük zaten bunu bize emrediyor bunu gereğini yapalım dedik. Ancak yine maalesef komisyon başkanımız bu konuda da herhangi bir adım atmaya yanaşmadı” diye ifade etti.

“SİZ AVRUPA’DAKİ PAPAZLA, TÜRKİYE’DEKİ MÜFTÜYÜ VEYA İMAMI AYNI KEFEYE KOYAMAZSINIZ”

Son olARAK Özcan, konuşmasında şunları söyledi; “Bütün tartışmalar Tasarının 6’ncı maddesinde yoğunlaştı. Zaten bizim kaygılarımızın doğru olduğunu, partinizin başkanı olan Cumhurbaşkanı her konuşmasında söylüyor. Bu düzenlemeyle birlikte resmi nikahın dini nikaha dönüşeceğini söylüyor. Siz enteresan bir iktidarsınız. 1917 yılında şerii hukukla yönetilen Osmanlı bile bir padişahlık kararnamesi ile şeyhülislam’dan nikah kayıtlarının tutulması işlemlerini alıyor ve kadılara veriyor. Ama siz 1917’deki Osmanlının gerisine götürüyorsunuz. Siz ne kadar görmek istemeseniz de bu memlekette milyonlarca alevi vatandaşımız var. Yüz binlerce gayri Müslim vatandaş var. Bu vatandaşlara siz nasıl böyle bir dayatma yapıyorsunuz? Müslümanlık da ruhban sınıfı var mı yok. Ama bize bu düzenleme getirilirken papazların nikah kıyama var denildi. Papazlar ruhban sınıfının üyeleridir. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Siz Avrupa’daki papazla, Türkiye’deki Müftüyü veya İmamı aynı kefeye koyamazsınız. Bunu anlatmaya çalıştık ama ya bir anlatamadık yada siz anlamazlıktan geldiniz” şeklide söyledi.