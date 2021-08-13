Para aldım dedi miktarını söylemedi

Haber: Okay Özcan

Dün yayın grubumuzun ortaya çıkardığı ve Bolu kamuoyunda şok etkisi yaratan ballı döner sermaye payları haberinin ardından iki satırlık açıklama yapan BAİBÜ rektörlüğü alınan döner sermaye paylarını kabul etti. Rektör Alişarlı’ya birçok farklı fakülteden döner sermaye payı ödendiği doğrulanırken, rektörün ne kadar para aldığı açıklanmadı. Haberimize de geçen konular hakkında detaylı bilgi vermesi beklenen rektörlükten yayın grubumuzu mahkemeye verme tehdidi geldi. Yine de sorumlu yayıncılık anlayışımız gereği rektörlük açıklamasını kamuoyu takdirine sunuyoruz;

“Türkiye’deki tüm üniversitelerde, Rektörlerin döner sermaye gelirlerinden aldıkları ödemelerin kriterleri 2547 Sayılı Yasanın 58. Maddesi ile belirlenmiştir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya yasal ölçüler ve rutin uygulamaların dışında herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Ayrıca şu hususun da altını çizmemiz gerekir ki Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yasal hakkı olduğu halde görev süresi boyunca huzur hakkı ödemesinden de feragat ederek almamıştır. İlgili haberlerde geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek dışı haberler ile ilgili olarak gerekli yasal işlemler de yapılacaktır.”