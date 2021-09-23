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Para ve ziynet eşyalarını çaldılar

Bolu'da, yaşlı kadınların evlerine "kahve içme" bahanesiyle girerek, para ve ziynet eşyalarını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Para ve ziynet eşyalarını çaldılar


Haber: Yasin Bilgi

Kültür ve Sümer mahallelerinde yaşayan yaşlı kadınların evlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin G.A. (25), N.A. (21) ve F.A. (21) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan biri hamile 2 kadın ile erkek şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Araştırma sonucunda şüphelilerin, tanıdık olduklarını söyleyerek girdikleri evlerden ziynet eşyası ile paraları çalarak, dışarıda kendilerini bekleyen araçla bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

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