Paralar “PAT PAT” gitti

Haber: C. Kutay Aykan

Sosyal paylaşım sitelerinde kurdukları tuzakla vatandaşları dolandıran ve ürün fiyatlarını aldıktan sonra sırra kadem basan sanıklar Orhan Sarak ile Tolga Sarak, hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” dava açıldı. Ne var ki tüm aramalara rağmen sanıklar bir türlü yakalanıp adalet önüne çıkartılmadı.

Sanıklar hakkında davacı ve şikayetçi olan Şinasi Özer, hem pat patından hem de parsından olduğunu belirterek; “Bir internet sitesinden 5 bin 500 liraya satılık pat pat ilanını gördüm. Kendisini Nesim Altun olarak tanıtan kişi, fiyatını uygun bulduğum pat patı bana verebileceğini ve ödemeyi de Aydın’ın Germencik ilçesinde banka memuru olarak çalışan Tolga Sarak’a göndermemi istedi. Bende güven duydum ve parayı bu şahsın hesabına gönderdim. Aradan günler geçti, ortada ne pat pat ne de 5 bin 500 liram var. Yani anlayacağınız dolandırıldım. Sürekli görüştüğüm numara kapanmıştı. Bir daha da kendisine ulaşamadım” dedi.

LANET YAĞDIRDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, mahkemenin ceza mahkemesi olduğunu dolandırılan paranın alınıp kendisine iade edilme mahkemesinin olmadığını hatırlatması üzerine pat pat mağduru Şinasi Özer, “Allah bunların belasını versin. Dolandıracak başka kimseyi, bulamadılar da gözü bana diktiler. Haram zıkkım olsun bende aldıkları para. İnşallah bir yerlerde yakalanırlar da fitil fitil burunlarından gelir” diyerek lanet yağdırdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.