Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Birleşmesi, Bolu Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda komisyon ve müdürlüklerden gelen raporlar görüşülürken, 2018 yılı bütçe görüşmelerinin başlayacağı duyuruldu.

Komisyon ve birim müdürlüklerinden gelen raporların görüşülmesi öncesi söz hakkı alan CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz, yıkılacak olan katlı otoparkı gündeme taşıdı. Beykoz, parayı buraya gömmeyelim diyerek; “Duyduğumuza göre katlı otoparkın ihalesi 1.8 Milyon artı KDV’ye yapılmış. 1,5 yıl sonra seçim olacak. Bolu Ovası, meydan projesi ile yarınlarda ne olacağı ortada. Belediyeyi kim kazanırsa 43 yıllık katlı otoparkı büyük olasılıkla yıkacaktır. Bakın daha evvel Necip Fazıl Kısakürek Salon’u yapılırken de sizden rica ettim ve uyardım ama dinlemediniz. Seçim sonrası burayı da yıkacağız ve kullanmayacağız. Parayı buraya gömmeyelim, yazıktır, günahtır, bu para bizim çocuklarımızın parası, yol yakınken dönelim” şeklinde konuştu.

“BİZDE PARA ÇOK”