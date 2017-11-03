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03 Kasım 2017 Cuma
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    • “Paraları buraya gömmeyelim”

    Bolu Belediye Meclisi Kasım 1. Birleşmesinde söz hakkı alan CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz, PTT Caddesi’nde bulunan katlı otopark ve altındaki dükkanların yıkılmasını tekrar gündeme taşıdı. Parayı buraya gömmeyelim diyen Beykoz’a, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz “Bizde para çok” dedi.

    03 Kasım 2017 Cuma 15:48
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    “Paraları buraya gömmeyelim”
    Haber: Semih BAYKAL
    Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Birleşmesi, Bolu Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda komisyon ve müdürlüklerden gelen raporlar görüşülürken, 2018 yılı bütçe görüşmelerinin başlayacağı duyuruldu.
    Komisyon ve birim müdürlüklerinden gelen raporların görüşülmesi öncesi söz hakkı alan CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz, yıkılacak olan katlı otoparkı gündeme taşıdı. Beykoz, parayı buraya gömmeyelim diyerek; “Duyduğumuza göre katlı otoparkın ihalesi 1.8 Milyon artı KDV’ye yapılmış. 1,5 yıl sonra seçim olacak. Bolu Ovası, meydan projesi ile yarınlarda ne olacağı ortada. Belediyeyi kim kazanırsa 43 yıllık katlı otoparkı büyük olasılıkla yıkacaktır. Bakın daha evvel Necip Fazıl Kısakürek Salon’u yapılırken de sizden rica ettim ve uyardım ama dinlemediniz. Seçim sonrası burayı da yıkacağız ve kullanmayacağız. Parayı buraya gömmeyelim, yazıktır, günahtır, bu para bizim çocuklarımızın parası, yol yakınken dönelim” şeklinde konuştu.
    “BİZDE PARA ÇOK”
    Beykoz bu sözlerinin ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Yılmaz paranın çok olduğunu söyleyerek; “Geçen esnafları mağdur etmeyelim diyerek burayı gündeme taşıdınız. Şimdi ise para üzerinden konuşuyorsunuz. Bizde para çok! Belediyeyi siyasi kulis haline getirmeyin. Burası başka bir yer” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Kasım, 1.

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