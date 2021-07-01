Paraları sahte avukata kaptırdı





Bolu’da bir çok kişiye kendisini avukat olarak tanıtıp, yüksek miktarlara paralar toplayan sahte avukat K.K.B. hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde şikayet üzerine dolandırıcılık davası açıldı. Binlerce parayı dolandıran ve kayıplara karışan K.K.B. hakkında yakalama kararı verildi.

Sahte avukata, oğluna ve yeğenine iş bulacağı gereçsiyle 43 bin 950 lira para verdiğini belirten müşteki B.T. başından geçenleri şöyle anlattı:

Antalya’da bir toplantıya katıldık. Burada K.K.B. bana ve arkadaşlarıma avukat olduğunu, hukuk danışmanlığı yaptığı söyledi. Hatta, bir sıkıntımız olduğunda kendisine müracaat etmesini de söyledi. Bende kendisine güvendim. Oğluma ve yeğenime iş bulacağı söyledi. Bunun üzerine oğlum için 25 bin, yeğenim için 10 bin ve avukatlık ücreti içinde 8 bin 950 lira para verdim. Bu şahsın Samsun Belediyesinde hukuk danışmanlığı yaptığını, sonradan da işten çıkartıldığını da öğrendim. Fakat aylar geçti K.K.B.ye bir türlü ulaşamadım. Ben yandım başkaları yanmasın diye şikayetçiyim” dedi.

FETÖ İLE TEHDİT ETTİ

Sahte avukatın, hakkında şikayette bulunması halinde FETÖ terör örgütü ile kendisi hakkında şikayette bulunacağını da ifade eden mağdur B.T., “Birde utanmadan beni FETÖ terör üyesi olmakla suçlamaya kalkıştı. Bu olay bana pahalı bir ders oldu. Gelinime ve oğluma da mahcup oldum. Yeni düğün yapmışlardı. Çok büyük bir hata yaptım.Herkesi kendim gibi sandım. Üç tana kağıda bile okumadan imza bile attım. Onu gerçek avukat zannedip, eski çalıştığım işyerimden tazminat alabilmek için avukat tayin etmeye çalıştım. Sahte avukatın yakalanıp, cezalandırılmasını istiyorum” diyerek tepki gösterdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kayıplara karışan ve halen dahi firarda bulunan sahte avukat K.K.B. hakkında yakalama kararı vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.