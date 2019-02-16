Parası için canını aldılar 

Yeniçağa ilçesinde oturan TIR şoförü Fahrettin Altundağ, Ukrayna’da kullandığı TIR’da kendisini gasp edenlere karşı direnince bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Parası için canını aldılar 

Olay, dün sabaha karşı Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde meydana geldi. Ukrayna ve Türkiye arasında taşımacılık yapan bir lojistik şirketinde TIR şoförü olarak çalışan Fahrettin Altundağ Ukrayna’nın Vinnitsa şehrinde TIR parkında uyumak için mola verdi. Altundağ burada iddiaya göre gasp edilmek için saldırıya uğradı. Kendisine saldıran kişilere direnen Altundağ, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Ukrayna polisi, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Altundağ’ın cenazesinin Ukrayna’daki işlemlerinin ardından memleketi olan Bolu’nun Yeniçağa ilçesine getirilecek.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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