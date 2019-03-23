Parayı aldı ürünü vermedi 2 yıl ceza aldım

Haber: Kasım ŞAHİN

Dolandırıcılık suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Murat Aydın ile Emine Yegen’in duruşması karara bağlandı. Sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı Fatih Gül isimli şahsa kullanılmış 4 adet araba lastiği ile 4 adet jant satan, karşılığında 450 TL para alan Murat Aydın ile Emine Yegen hakkında karar verildi.

Emine Yegen’in suça karışmadığına kanaat getiren mahkeme heyeti sanığın beraatine karar verirken, tutuklu sanık Murat Aydın’ın, suçunu itiraf ettiğini ancak ne satılan ürünleri teslim ettiği ne de banka hesabına gönderilen 450 TL’yi geri iade edilmediğinin tespit edilmesine nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, iyi hal indirim de yaparak cezayı 2 yıl 6 aya ve Bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 19:02