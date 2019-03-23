Parayı aldı ürünü vermedi 2 yıl ceza aldım

Bolu’da sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı bir vatandaşı dolandıran sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası ve Bin TL adli para cezası verildi.

Parayı aldı ürünü vermedi 2 yıl ceza aldım

Haber: Kasım ŞAHİN

Dolandırıcılık suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Murat Aydın ile Emine Yegen’in duruşması karara bağlandı. Sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı Fatih Gül isimli şahsa kullanılmış 4 adet araba lastiği ile 4 adet jant satan, karşılığında 450 TL para alan Murat Aydın ile Emine Yegen hakkında karar verildi.

Emine Yegen’in suça karışmadığına kanaat getiren mahkeme heyeti sanığın beraatine karar verirken, tutuklu sanık Murat Aydın’ın, suçunu itiraf ettiğini ancak ne satılan ürünleri teslim ettiği ne de banka hesabına gönderilen 450 TL’yi geri iade edilmediğinin tespit edilmesine nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, iyi hal indirim de yaparak cezayı 2 yıl 6 aya ve Bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 19:02
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Cılız karalamalara, boyun eğmeyiz”
“Cılız karalamalara, boyun eğmeyiz”
  1. Bolu

banner133

banner128

banner129

banner124