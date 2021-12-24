Parayı görünce çok sevinmiş



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan üniversite öğrencisi Z.A. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Bu olayın üzerinden çok yıllar geçti. O dönemde üniversite öğrencisiydim. Ben kimseyi cep telefonumdan arayıp, kendimi İstanbul Tüketici Heyeti çalışanı olarak tanıtmadım. Mobil bankacılık kullanıyordum ve hesabıma 765 lira para yattığını görünce çok sevindim. Hiç incelemeden parayı çektim ve borçlarımı ödedim. Sonra vicdanımın sesini dinleyerek bankaya gittim. Durumu anlattım. Banka çalışanları bana geri dönüş yapacaklarını söyledi, fakat dönüş olmadı. G.A.’nın zararını gidermek istiyorum. Mahkeme heyetinden süre istiyorum” dedi.

Mağdur olarak duruşmaya katılan G.A. isimli kadın da ifadesinde, benim kredi kartımın bilgileriyle bir cep telefonu alınmış. Onun yüzünden eşimle kavga ettim. İcralık oldum. Kendisinden şikayetçiyim” açıklamasında bulundu. Sanığın, mağdurun zararını gidermesi için kendisine kısa bir süre verilmesinin ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.