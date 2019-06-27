Pardus çalıştayı düzenlendi

Haber: Aysun Beykoz

Okullarda kullanılan etkileşimli tahtaların işletim sistemlerinin millileştirilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenleri Orhangazi Ortaokulunda bir araya geldi. Orhan Gazi Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmeni Tarık Otu başkanlığında Pardus işletim sistemi çalıştayı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Şube Müdürü Muvafık Kılıç da çalıştayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalıştayın gerçekleştirilmesinin ardından ilimizde bulunan bin 965 etkileşimli tahtanın bin 35 tanesine Pardus işletim sistemi kuruldu. Geriye kalan etkileşimli tahtalara plan dahilinde Pardus işletim sistemi kurulumu işlemi ise devam ediyor. Son kurulumların ardından Bolu olarak Türkiye’de Pardus kurulumunda ilk beş il arasına girdik.