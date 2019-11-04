Pardus kullanımında Türkiye 1’incisiyiz

Haber: N. Halid Altundal

TÜBİTAK bünyesinde geliştirme ve idame çalışmaları devam eden Pardus ücretsiz ve yerli bir işletim sistemi olarak ülkemizdeki açık kaynak / özgür yazılım ekosistemine şemsiye tutmakta ve bu çatı altında pek çok yerli sistem geliştirilmektedir. Pardus bünyesinde; Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi(ETAP), ULAKBÜS Bütünleşik Üniversite Sistemi gibi yerli ve milli sistemler geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.

Geçtiğimiz eğitim öğretim sonunda Bilişim Teknolojileri öğretmenleri TÜBİTAK işbirliği ile Pardus işletim sistemi için gerekli eğitimleri almışlar ve ilimizde mevcut bin 965 etkileşimli tahtanın tümüne Pardus işletim sistemi kurularak Pardus işletim sistemine geçiş süreci tamamlandı. Eylül ayında ilimiz Bolu’da etkileşimli tahta bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere Pardus işletim sistemi eğitimi verildi. Verilen eğitimler sonucu sisteme kısa sürede alışan okullar ile Bolu ülkemizde yüzde 86,6 oran ile Pardus’a geçiş ve kayıt oranında ilk sırada yer aldı.