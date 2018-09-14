Haber: BMA

Dörtdivan Belediyesi, Kadılar Mahallesi’nde vatandaşlara yeni bir park kazandırmak için kolları sıvadı. Dörtdivan Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Altındağ Belediyesi’nin katkılarıyla Kadılar Mahallesi Veysel Tiryaki Caddesi Hacı Havız sokakta yapımına başlanılan 3 bin metrekare büyüklüğündeki parkta, çocuk oyun alanı, fitness aletleri, dinlenme alanı ve yürüyüş yolları bulunacak. Engellilerin de düşünüldüğü park projesinin Ekim ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, çalışmaların yapıldığı alana gelerek incelemelerde bulundu.