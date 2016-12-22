Haber; S. Özge YÜCEL

Aktaş Mahallesi Şehit Osman Çatana Sokak üzerinde park halinde bulunan Volkswagen marka 14 NA 995 plakalı minibüsten dumanlar ve alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekibi çok kısa sürede olay mahalline giderek yangına müdahale etti. Minibüsün motor kaputu kısmında çıkan yangın sebebiyle minibüs kullanılmaz hale geldi. Konuya ilişkin İtfaiye müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Lütfen araçlarımızda yangın söndürme cihazı bulunduralım. Bu araç itfaiyeye uzak bir yerde yansaydı hasar çok daha büyük olabilirdi. Araçlarımızda 6 kg'lık KKT'li yangın söndürme cihazı mutlaka olmalı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

Minibüsün durduğu yerde tutuşan vatandaş ise itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Sebebi belirlenemeyen nedenle yanan minibüsün motor kısmı tamamen yandı.









