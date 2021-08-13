Park halindeki 3 araca birden çarptı

Haber: C. Kutay Aykan

D-100 karayolu üzerinde seyir halinde giden 78 BR 132 plakalı araç sanayinin giriş kısmında YILTAŞ mağazasının önünde park halinde bulun 3 araca çarptı ardından tellere girdi. Olay saat 16.50 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. 42 yaşındaki Hakkı Kocatürk idaresindeki 78 BR 132 plakalı araç kontrolden çıkarak, Yıltaş yapı marketin önünde park halinde bulunan 14 AAK 231, 14 EN 133 ve 14 AAU 924 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araca sıkışan Hakkı Kocatürk yaralandı. Araçtan kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.