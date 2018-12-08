HABER: ERSRA ÖZTÜRK

Gerede ilçemiz merkez mahallesi olan Dayıoğlu Mahallesinde park halinde bulunan 14 KF 237 Plakalı otomobilden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri 110 yangın ihbar hattına haber verdi. Saat 15.00 sularında gelen ihbara kısa sürede olay mahalline giderek müdahale eden Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekibi aracın kaputunu açarak yangını büyümeden söndürdü. Aracın motor kısmında elektrik kontağından çıktığı anlaşılan yangına zamanında müdahale edilmesi araçta ağır hasar oluşmasını önledi.