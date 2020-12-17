Park halindeki aracı çaldılar

Haber: Volkan Yılmaz

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Özer isimli vatandaş, otomobilini çalışır vaziyette park ederek evine gitti. Özer, evindeki işini bitirdikten sonra aşağı indiğinde aracının park ettiği yerde olmadığını fark etti. Otomobilin çalındığını anlayan Özer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, otomobilin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aracın 2 kişi tarafından çalınarak Karabük istikametine gittiğini belirleyen ekipler, takip başlattı. Yapılan çalışma sonrasında 2 şüpheli çaldıkları otomobille birlikte Karabük'te yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Bolu Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde S.D.(22)'nin 35, E.K.(25)'nin ise 20 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Bolu Adliyesine sevk edilirken çalıntı araç ise sahibine teslim edildi.

"EVİN ÖNÜNDE BİR ŞEY OLMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Çalınan aracına kısa sürede kavuşan Süleyman Özer, "Dün saat 15.00 ile 18.00 arasında bir saatte aracım çalındı. Evimin önüne park etmiştim. Oradan almışlar. Kapıları açıktı ve anahtar da üzerindeydi. Eve çıkıp geri inecektim. Onun için bırakmıştım. Evin önünde bir şey olmaz diye düşündüm. Anahtar üstündeydi. Arabaya çabuk kavuştuk. Zaten çabuk bulunamasaydı gitmişti. Teşekkür ederim emniyete. Hemen karakola bildirmiştim. Zaten kısa zamanda bulunduğu haberi geldi. Çok ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun" dedi.