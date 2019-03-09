Park kavgası kanlı bitti



Özel Haber: Kasım şahin

Güpegündüz İzzet Baysal Caddesine kesişen sokakta meydana gelen bıçaklı kavgada Suriye uyruklu bir kişi, Bolulu bir işçi genci karnından ve kulağından bıçaklayarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.



Olay bu gün saat 12.30 sıralarında Baysal Sokakta meydana geldi. Yücel Spotta isimli işyerinde çalıştığı öğrenilen iki Suriyeli zanlı, hemen arkalarından gelen bir alkol firmasına ait kamyonda işçi olarak çalışan Gürkan Gülen isimli gençle park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Sureyi uyruklu siyah montlu bir kişi, Gülen’i hem karnından hem de kulağından bıçaklarken diğer Suriye uyruklu atkuyruklu saçlı olan diğer Suriye uyruklu kişi de yerden aldığı taşla Gülen ile kavgayı ayırmaya çalışanlara vurmaya kalkıştı. Bıçaklama olayından sonra bıçaklama olayını gerçekleştiren siyah montlu Suriye uyruklu kişi İzzet Baysal Caddesine, atkuyruklu saçlı olan diğer Suriye uyruklu kişi de Cadde AVM arkasından doğru olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bıçaklı kavganın olduğu yere Yunus Ekipleri ile çok sayıda Asayiş ekibi sevk edildi.

Kulağından ve karnından bıçaklanan Gürkan Gülen, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralama olayını gerçekleştiren iki Suriyeli kişinin aranmasına başlanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bıçaklama olayı esnasında Baysal Sokak ta büyük bir panik yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 14:38