Park ve Bahçeler aralıksız çalışıyor

Haber: BMA

Yeşil bir kent hedefi doğrultusunda çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Gerede Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi yetkilileri yaptıkları açıklamada; “İlçemizin değişik yerlerinde ağaçlandırma, orta refüj dolgu çalışmaları, parklarımızın tamiratı ve çim ekim-biçimi, ayrıca okulların ve resmi kurumların ağaç kesim ve budama işlerinde de destek devam ediyor. İlçemiz Turgut Özal Caddesi (Şehir Girişi) ve Atatürk bulvarında bulunan orta refüjlere 3000 adet kurtbağrı ve 5000 adet berberis bitkisi ile yaklaşık 100 adet 3 ve 4 top leylandı ağacı dikimi gerçekleştirildi. İlçemizdeki bütün yeşil alanların toprak dolgusu, çim ekimi ve biçimleri devam ediyor. Bu kapsamda ilçemizin güzelleşmesi için belirlenen program dâhilinde uygun hava şartlarına göre çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor” dediler.