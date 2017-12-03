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03 Aralık 2017 Pazar
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    • Park yasağı başlıyor

    Gerede’de ilçe trafiğinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar sonrası park yasağı uygulanmaya başlayacak.

    03 Aralık 2017 Pazar 10:35
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    Park yasağı başlıyor

    Haber: BMA

    Gerede Kaymakamlığı, Gerede Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün oluşturduğu Trafik Komisyonu,  ilçe trafiğini düzene sokmak, şehir merkezinde yaya ve trafik güvenliğini sağlamak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Yapılacak düzenleme ile trafiğin en yoğun olduğu güzergâhlardan H. Emin Efendi Caddesi,  Atatürk Bulvarı Alt yol ve Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ilçenin işlek caddelerinde sağlı-sollu park eden araçların yarattığı keşmekeşin önüne geçilecek.

    Yapılan açıklamada park yasakları şu şekilde belirtildi:

    “Atatürk Bulvarı alt yol yatay park yapılabilecek, caddeye dikey park yapmak yasak, H. Emin Efendi Caddesi İle Turgut Özal Caddesinin kesiştiği noktaya kadar (Gayret Tavukçuluk –Yörem Lokantası istikameti caddenin Güney’i) park yapmak serbest, H. Emin Efendi Caddesi Varol Market-Cumhuriyet Meydanı istikametince yol boyunca (caddenin kuzeyi) park etmek yasak,

    Cumhuriyet Caddesi ile Sakarya Caddesinin kesiştiği noktaya kadar (Gayret Tavukçuluk-Çevren, Mobilya İstikameti caddenin doğusu) park yasak, Prof. Dr. Necmettin Erbakan caddesinden H. Emin Efendi Caddesi istikametince caddenin batısına park etmek yasak, sadece İstikbal mobilya karşısındaki park alanına yatay park yapılabilecek”

    Ayrıca Seviller Mahallesi Yeni Okul Sokak ve Cumhuriyet Caddesi’nden Atatürk Bulvarına çıkışların yasak olduğu, sadece Cumartesi gününe mahsus Yeni Okul Sokaktan Atatürk Bulvarına çıkışların serbest olacağı belirtildi. Trafik Komisyonu tarafından yapılan düzenlemenin 7 Aralık 2017 Perşembe gününden itibaren yürürlüğe gireceği ve bu tarihten itibaren park yasağına uymayan sürücülere MOBESE kaydı ve trafik ekiplerince cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

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