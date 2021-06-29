Parkeler onarılıyor

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin en işlek caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan yapısı bozuk parke taşları her yağmur yağdığında vatandaşlar için sorun yaratıyor. Bu sorunu çözmek adına çalışmalara başlandı. Alaaddin Yılmaz’ın başkanlık yaptığı dönemde de özellikle İzzet Baysal Caddesi’nin yolları, PTT Caddesinin kaldırımlarında bulunan parke taşları parçalanmış, oluşan su birikintilerinden dolayı vatandaşın üstü başı çamur olmuş, bebek arabaları devrilmiş, çoluk çocuk, yaşlı insanlar bu parke taşları yüzünden düşmüşlerdi.Yapımına başlanan parke taşlarının kısa süre içerisinde onarılması bekleniyor.