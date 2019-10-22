Parkinson hastalarına müjde

Haber: Ceylan Beykoz

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Parkinson ve Hareket Bozuklukları Polikliniği’nde; Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek tarafından takip ve tıbbi tedavi altında olan ve yapılan tetkikler neticesinde beyin pili ameliyatına uygun bulunan 11 yıllık ve 7 yıllık 2 Parkinson hastası, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yaşar Dağıstan ve Dr. Öğr. Üyesi Özgür Şenol tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından titreme, yavaşlık ve yürüme zorluğu şikâyetlerinin tamamına yakın bir bölümü iyileşmiş olarak hastaneden taburcu edildi.

Titreme Hastalığı (Esansiyel Tremor) ve Parkinson hastalığının tedavisinde temel prensibin hastalık bulgularını baskılamaya yönelik ilaç tedavileri olduğunun altını çizen Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, özellikle ilaç tedavisi ile motor dalgalanmaları veya istemsiz hareketleri izlenen, ilaç cevabı yetersiz, titremesi zaman içinde ilaca cevabı azalan bulguları olan hastalarda beyin pili tedavisinin önemli bir seçenek olduğunu belirtti. Esansiyel Tremor ve Parkinson hastalarında cerrahi adayı olabilecek hastaların titiz bir ön değerlendirme sonrası belirlendiğini vurgulayan Doç. Dr. Demiryürek, beyin pili ameliyatlarının başarısının doğru tanı, klinik ve cerrahi uygunluk, cerrahi planlama ve uygulama gibi birçok faktöre bağlı olduğunu kaydetti.

Ameliyat hakkında bilgi veren İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yaşar Dağıstan ve Dr. Öğr. Üyesi Özgür Şenol ise, operasyonun önemli bir bölümünün uyanık olarak yapıldığına dikkat çekti. Beyindeki derin merkezlere yerleştirilen elektrotların genellikle köprücük kemiği altındaki göğüs bölgesine yerleştirilen batarya ile birleştirildiğini dile getiren Doç. Dr. Dağıstan ve Dr. Öğr. Üyesi Şenol, bataryaların sağladığı elektriksel uyarımın beynin derin merkezlerinde hastalıkla ilgili bölgelere yayılarak hastalarda titreme, donma, hareket azlığı gibi şikayetlerin azalmasını ya da tamamen düzelmesini sağladığını ifade etti.

Gerek Bolu, gerekse çevre illerden başvuran Parkinson hastalarının titizlikle değerlendirilerek, uygun hastalarda beyin pili ameliyatı planlamalarına hızla devam ettiklerini belirten hekimlerimiz, hastaların günlük yaşam aktivitelerini olabildiğince düzeltmek ve yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısı altında Psikiyatri ve Anestezi Anabilim dallarının da desteğiyle çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.