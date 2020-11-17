Parklara yeni görünüm kazandırıyorlar

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Demirciler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Dericiler Parkında çevre düzenlemesi yapıldı. Belediye ekipleri parka 120 metrekare alana 1 adet çocuk oyun grubu, 4 adet spor aleti kurulumu gerçekleştirdi. Çevre düzenlemesi, oyun grubu ve spor aletlerinin konulması sonrası güzel bir görünüme kavuşan park, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan diğer park alanlarında da yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyor.