Haber: BMA

Dörtdivan Belediyesine bağlı Fen İşleri ekipleri tarafından yaz aylarında yoğun olarak kullanılan park alanlarında tadilat ve bakım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Dörtdivan’da Çavuşlar Mahallesi Hatipler Caddesinde bulunan çocuk oyun parkının tel bakımı, oyun gruplarının bakımı ve tadilatı yapıldı. Çalışmaların ilerleyen günlerde diğer mahallelerdeki park alanlarında da süreceği belirtildi.