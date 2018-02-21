HABER:Esra Öztürk

Soğuk kış günlerinin sıcak mekanı olarak göze çarpan yeni City Park Cafe yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Vatandaşları soğuk günlerde de ailesiyle, arkadaşlarıyla birlikte sıcak bir mekanda vakit geçirebilmeleri için City Park Cafenin bünyesinde oluşturulan yeni kış bahçesi tekrarını yaşamak isteyeceğiniz anları hafızanıza kazıyacak. 2 dev şömine ve doğalgaz sistemiyle muhteşem bir ısıtma sağlanan kış bahçesinde vatandaşlar üşümeden vakit geçirme imkanı buluyor. Şöminelerin eşsiz görüntüsü eşliğinde vakit geçiren vatandaşlar soğuk kış akşamlarında sıcak bir ortamda canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenebilecekler.

Misafirlerin rahattı için her ayrıntının düşünüldüğü yeni kış bahçesini mutlaka görmeniz lazım diyen City Park Cafe işletmecisi Erkan Bektaş, “her yıl yeni değişiklikler yaparak sektörümüzdeki lider konumumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz bizim misafirimiz olduğu için servisimizden, mekanımıza kadar her konuyu en ince ayrıntısına değin özenle planlıyoruz” ifadelerini kullandı.