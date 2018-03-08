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08 Mart 2018 Perşembe
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    • Parlayan marka Öztürk Yemek

    Her geçen gün büyük önem kazanan yemek sektöründe ilimizin öncü firması Öztürk Yemek, müşterilerine sunduğu kalite ile öne çıkmaya devam ediyor.

    08 Mart 2018 Perşembe 09:22
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    Parlayan marka Öztürk Yemek
    Foto galeriye git  HABER:BMA

    İlimizin yemek sektöründeki öncü kuruluşu olan Öztürk Yemek, sunmuş olduğu kalite ve hizmetler ile müşterilerinin damak tadına hitap ediyor. Sektöre 1990 yılında bir giyim firmasında aşçıbaşı olarak işe başlamasıyla girdiğini ifade eden Öztürk Yemek sahibi Mustafa Öztürk, firma hakkında bilgiler verdi. İlk olarak 1996 yılında çalıştığı tekstil fabrikasının özelleşmesisonrası patronun mutfağı kendisine sattığını belirten Mustafa Öztürk, “Daha sonra hem fabrika hem dışarıya hizmet vermeye başladık. 2002’de Türkiye’nin 2’inci büyük mutfağını açtık. İşler istediğimiz yönde şekillenmeyince o mutfağı devredip giyim fabrikasındaki mutfağımızda devam ettik. Şuan mutfağım Bahçelievler’de. O günden bugüne kadar da devam ediyoruz” dedi.

    KALİTELİ HİZMET

    2009’da Bolu’ya geldiğini söyleyen Öztürk ayrıca, “Oğlum ve damadım İstanbul’da şirketin başında. 2010 yılında Öztürk Yemek şubesini Bolu’ya açtım. Burada da İstanbul’da olduğu gibi hem kamu kurumları hem de özel şirketler ile çalışıyoruz. Amacımız Bolu’ya kaliteli hizmet sunmak” diye konuştu.

    10 BİN KİŞİYE YEMEK

    Son olarak İstanbul’da yaklaşık 8 bin kişiye yemek verdiklerini ifade eden Öztürk Yemek sahibi Mustafa Öztürk ayrıca, “Bolu’da restoranımıza günlük 500 ila 600 kişi geliyor. Bunun haricinde yaklaşık 2 bin kişilik de yemek çıkartıyoruz dışarı. 50 personelimiz ile akşam 9’a kadar hizmet veriyoruz. 2003 yılında firmamızı tescilledik. Kullandığımız ürünlerin hepsi kalitelidir. Buna özen gösteriyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ile birlikte günlük 35 çeşit yemek çıkartıyoruz. Özel gün ve toplantılar için de tercih edilen bir restoranımız var. Kimisi nişan, kimisi dernek seçimi yapıyor. Kadınlar gün yapıyor, iş toplantıları da gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

     

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