Parmağına yüzük sıkıştı



Haber: Okay Özcan

Yeniçağa Aşçılık Lisesinde öğrenim gören 18 yaşındaki genç parmağını sıkıştıran yüzüğü çıkarmaya çalıştı. 18 yaşındaki gencin parmağından çıkmayan yüzük genç çocuğun parmağını morarttı. Yeniçağa Belediye İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım isteyen lise öğrencisinin imdadına itfaiye erleri yetişti. El spirali ile yaklaşık 10 dakika süren çalışmaların ardından yüzük parmaktan çıkarıldı. Parmağın kangren olmasını engelleyen bu müdahale sonrası lise öğrencisi itfaiye erlerine teşekkür etti.