Parmağına yüzük sıkıştı





Irak uyruklu Hattam Qasım Rashid Al Kwal, parmağına sıkışan yüzüğü çıkartmaya çalıştı. Al Kwal, yüzük çıkmayınca Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servise başvurdu. Serviste de yüzük çıkartılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen ekipler, gerekli önlemleri aldıktan sonra yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarttı. Aşağı Soku Mahallesi Sadıklar Sokakta oturan Emine K. de itfaiye ekiplerinden parmağına sıkışan yüzüğün çıkartılması için yardım istedi. Ekipler, yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarttı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 16:19