Parmak izleri alınacak

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla haklarında 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen İbrahim Erik ile kardeşi Ali Erik’in bu dosyası Yargıtay’a gönderilmişti. Yargıtay eksik hususların tamamlanmasına ve yarılanan iki kardeş hakkında yeni karar verilmesine karar vererek, dosyayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.

2014 yılında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek Hakkari’den İstanbul’a giden 34 plakalı aracı Bolu’da durdurmuş ve lüks araç içerisinde yapılan aramalarda aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 14 kilo 262 gram eroin bulunmasının ardından İbrahim Erik ile kardeşi Ali Erik tutuklanmıştı.

Yargıtay’a giden dosya burada incelendikten sonra, dosya yeniden incelenmek ve araştırılmak üzere Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan iki kardeş, bir kez daha üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmezken, Yargıtay’ın istemi üzerine Adli Emanette bulunan eroin paketlerinin Ankara Kriminal Laboratuar’ına gönderilerek, paketler üzerinde parmak izinin tespitine tutuklu sanık iki kardeşin de parmak izlerinin alınarak tutanakla gönderilip araştırılmasının istemesine karar verildi. Şayet uyuşturucu paketleri üzerinde bulunan parmak izleri eşleşirse. İki kardeşinde hapis cezalarında artırıma gidilecek.