PARMAK UCUNDA GÖZ OLSA !

İzlediğim bir sokak röportajında insanlara üçüncü bir gözünüz olsa vücudunuzun neresinde olmasını isterdiniz? Diye sordular. Kimileri bu soruya kafamın arkasında. Sırtımda. Alnımda diye cevap verdi. Tabii arada vücudun burada yazamayacağım yerleri de söyleyen yani hınzırca cevaplar veren kişilerde oldu ama bence en güzel cevap küçük bir çocuktan geldi. “üçüncü bir gözün olsa vücudunun neresinde olmasını isterdin? Sorusuna küçük çocuk işaret parmağının ucunda yanıtını verdi



Şimdi birçok kişi olur mu? işaret parmağında gözü ne yapacak diyecek. Ancak düşünün işaret parmağımızla yaptığınız işleri. Gün içinde nasıl kullandığınızı eğer o parmağın ucunda bir gözünüz olsa en ufak deliklere bile gireceği ve her tarafa rahatlıkla döne bileceği için en ufak ayrıntıları bile görmenizi sağlaya çaktır. En basiti mesela boğazınız acıdığında grip falan olduğunuzda parmağınızı ağzınıza sokup boğazınız kırmızımı diye bakabilirsiniz. İşte yaratıcı çocuk zekâsı…



Bu arada hazır konu görmek ve gözlerden açılmışken size bir soru “ gözlerinizi bağlayıp sizi hiç görmediğiniz bir yere götürsem önünüze hiç görmediğiniz bir şey koysam ve dokunarak resmini çizmenizi istesem herhalde saçmalama onur görmediğimiz şeyin resmini nasıl çizelim dersiniz. Ancak inanmayacaksınız ama dünyada bunu yapanlar yani görmeden bir şeyi resmedenler var.



Bu özel yeteneğe sahip ressamlardan biride Türkiye’de yaşıyor. Bilenler kimden bahsettiğimi anladı. evet Eşref Armağan’dan bahsediyorum.



Doğuştan görme engelli, yaşamı boyunca görmediği nesneleri parmak uçlarıyla dokunarak başarıyla resmetmiş. The Colors of Darkens ( Karanlığın Renkleri ) ile Real Super Humans ( Gerçek Süper İnsanlar ) adlı belgesellerde yayınlanmıştı. Harward Üniversitesi nöroloji bilim dalı beyin fonksiyonlarını incelemiş, hakkında İngiliz bilim dergisi New Scientist’te bir makale yayınlamıştı. ABD’li bilim insanları ve Discovery Channel tarafından Floransa’ya götürülmüş ve 600 yıl önce Felipo Brunoleci tarafından yapılan vaftizhanenin üç boyutlu bir resmini yapması istenmişti. Sadece maketine dokunarak yaptığı tablo sessizce izleyen büyük bir kalabalık tarafından dakikalarca alkışlanmıştı. Bu özel ve kıymetli insan yani Eşref ARMAĞAN Ankara’da yine kendisi gibi görme engelli eşiyle yaşıyor.



Bu detayları okuyunca eminim bilmeyenler şaşırdı. Ama dünyada böyle parmaklarıyla görebilen yetenekleriyle herkese örnek olan Eşref armağan gibi insanlarda var. Maalesef bu insanlara gerekli değeri vermiyoruz. Baksanıza Eşref Armağanı dünya tanımış ama şimdi sokağa çıkın Eşref armağan kim diye sorun 10 kişiden 1 kişinin bile tanıyacağı şüpheli.



Niye çünkü bizim basınımız bu tür şeyleri reyting yapmıyor diye gündeme getirmez. Etkinliklere davet edildiğinde muhabir gitmez tabii durum böyle olunca da bu sanatçıların konuşulacağına bilmem nerede bir adaya hapsedilmiş birbirleriyle yarışmaktan çok kavga eden insanlar konuşuluyor ama unutmuşum bizde herkes belgesel izliyordu değil mi? Gülmeyin ya lafta hepimiz belgeselciyiz. Tiyatroya sinemaya gidiyoruz. Kitap okuyoruz. Gerçeğe döndüğümüzde evden çıkmıyoruz ağzımız açık bir vaziyette televizyonlardaki kavgaları izliyoruz.



Niye bu kadar kızıyorsun ve bunları nereden biliyorsun derseniz? Gazeteci ve kitabı olan bir yazar olarak bizzat yaşadım ve yaşıyorum cevabını alırsınız. Bakın sevgili yetkililer ne kadar gözünüz olursa olsun bazen bazı şeyleri görmek yetmez göstermenizde gerekir. Bizleri yani herhangi bir şekilde engellenen insanları ne kadar gündemde tutarsanız yaptıklarımızı ürettiklerimizi yeteneklerimizi ne kadar gösterirseniz o kadar çok insana örnek oluruz ve birçok engellenen arkadaşımız da bizler gibi yeteneklerini kullanarak bir şeyler yapma cesaretini gösterir. Böylece engelleri aşar ve daha mutlu daha özgür bir ülkede yaşayabiliriz



Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem gazetesi Konuşan Yazılar…