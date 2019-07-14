Parti çalışmalarını anlatıyorlar

Haber: Aysun BEYKOZ

Esnaf ziyaretleri ve parti teşkilatlarıyla görüşmek için Bolu'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, İzzet Baysal Caddesindeki partisinin standını ziyaret etti. Bir süre partililerle görüşen Çolak ve beraberindekiler esnafları ziyaret ettiler. Çolak, partisinin Bolu İl Başkanı Hayrettin Aytar ve parti teşkilatlarıyla birlikte tek tek ziyaret ettiği esnaflara parti çalışmalarını anlattılar.

Türkiye'yi il il gezerek halkla kucaklaştıklarını vurgulayan Çolak, "Bütün illerimizde halkla buluşma, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etme, halkımızın ve esnaf kardeşlerimizin sorunlarını dinlemek için illerimizi geziyoruz. Gezmiş olduğumuz illerde insanlarımız sıkıntı içerisindeler. Ülkemiz gelirler, faizler, vergiler ve üretimin kısıtlanması gibi saymakla bitmeyecek sorunlarla karşı karşıya. Ülkemizde, dünyada ve Ortadoğu'da iyiye bir gidişatımız yok" diye konuştu.

Kentlerdeki değerlendirmelerini rapor haline getireceklerini dile getiren Çolak, "Bizler illerimizde köylerimizi, mahallelerimizi, esnafımızı, şehirlerimizi gezerek halkımızı dinliyoruz, sorunlarını dinliyoruz. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bolu halkını dinleyip sorunlarını yerinde tespit edip genel başkanımıza ve kurullara raporlarımızı sunacağız. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Çolak, Türkiye genelinde 76 ilde teşkilatlanma çalışmalarının bittiğini açıklayarak, "Bunların periyodik olarak kongreleri devam ediyor. Hepsinin Ekim ayındaki büyük kongreye yetiştirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.