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AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Aralık'ta yapılması planlanan ve kendisinin de Bolulularla buluşacağı AK Parti Bolu İl Başkanlığı Kongresi'ni önce iptal etmesi ve ardından da il başkanı aday belirleme sürecini uzatarak kongreyi ileri bir tarihe erteleme kararı vermesi üzerine ilk kez açıklamalarda bulundu. Düzce'de yayın yapan Öncü TV'nin görüşlerine başvurduğu Milletvekili Ercoşkun, yaptığı açıklamalar ile "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bolu İl Kongresi'ni neden iptal etti?", "Milletvekili Ali Ercoşkun'un desteklediği il başkanı adayı var mı?" şeklindeki tartışmalı sorular karşısında gerçeklerle yanıt vererek, Bolu kamuoyunda oluşan spekülasyonlara son noktayı koydu. Milletvekili Ercoşkun, ayrıca, AK Parti Bolu İl Başkanının istifasının perde arkasına dair tartışmalar karşısında da en doğru bilgilendirmelerde bulundu.

İDDİALAR KARŞISINDA İLK KEZ KONUŞTU

Milletvekili Ercoşkun, telefon aracılığıyla canlı yayında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İlk defa bir basın mensubu bu konuda görüşlerime başvurdu. Bugün dek hiçbir görüş ifade etmememe rağmen, hiçbir dayanağı bulunmayan gerçek dışı bazı iddiaların basına yansıması açıkçası çok doğru bir süreç geliştirmedi.

"İL BAŞKANI BELİRLEME SÜRECİ ARTIK BAŞLADI"

Evet, Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Bolu'daki kongrenin iptalini ve kongrenin ileri bir tarihe ertelenmesi talimatını verdi. Bununla birlikte AK Parti'nin diğer illerde olduğu gibi il başkanı belirleme sürecinin de aslında başlangıcını yapmış oldu. Ben AK Parti'de siyasetle uğraşan ama Bolu'da partimizin kurucuları arasında yer alan biriyim. Partimde Merkez İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı sorumlulukları üstlendim. 2011'den bugüne de partimin ve milletimizin teveccühüyle Bolu Milletvekili olarak görev yapmaktayım. AK Parti'miz Türkiye genelinde yüzde 50 üzeri oy oranında, Bolu ve Düzce'de ise yüzde 60 üzeri oy oranında temsil edilen bir parti. Partimizin bu manada toplumun büyük bir kısmını kucaklaması söz konusu. Ama diğer taraftan bir disiplinde söz konusu. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız önderliğinde, MKYK ve MYK ile belirlenen kriterler çerçevesinde kongre süreçleri gerçekleşiyor. Bizlerde bu kongre süreçlerinde ildeki sorumlu kişiler olarak görüşlerimizi beyan ediyoruz. Ve bu görüşler tüm süreçlerden geçtikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle neticeleniyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞTÜM"

Bu konuda benim AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanı'yla bir görüşme yapmam söz konusu olmadı. Ama il başkanı belirleme süreciyle alakalı görüşlerimi, parti disiplini çerçevesinde, gerek il, gerekse de bölge koordinatörümüzle, teşkilât başkanı ve sonuç olarak da Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızla paylaştığım doğrudur.

"ÖNCE BEN DEĞİL, ÖNCE MİLLET DİYENLERDEN OLDUK"

Görüşlerimi paylaştıktan sonra, Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın kararı ne ise, bunun uygulanması noktasında sorumluluğumuzu yerine getirdik bugüne kadar. Şu süreçte de aynısı olur. Özetle belirtmek isterim ki; Benim bir aday çıkarmam söz konusu değildir. Bugüne kadar böyle bir tavrım olmadı, bundan sonra da olmaz. İl başkanı belirleme sürecinde, diğer milletvekili arkadaşım gibi partideki bütün kademelerde görev yapan arkadaşlarım gibi fikrimi parti disiplini çerçevesinde paylaştım."

"İSTİFA DOĞRU BİR TUTUM, TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Milletvekili Ercoşkun, canlı yayındaki açıklamalarının devamında ise, AK Parti Bolu İl Başkanı'nın istifası ardındaki gerekçeleri özetleyerek, şöyle konuştu: "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bir talimat vererek, Bolu İl Kongresi'nin iptalini istedi ve kongreyi ileri tarihe erteledi. Bu aslında şu demek; Yeni bir il başkanı belirleme sürecinin de aslında başlangıcını yapmış oldu. Dolayısıyla bu sürecin başlamasıyla il başkanımızda doğru bir tutumla tavrını ortaya koydu. İl başkanı olarak yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ama AK Parti biliyorsunuz bir dava partisi. Bu dava partisinde milletvekili, İl başkanı, üye ya da vatandaş olmanın hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla yeni il başkanı belirleme sürecinin başlamasından dolayı il başkanı istifa ile doğru bir adım attı. Kendisine teşekkür ediyorum."