“Partiden ayrılmaları doğru bulmuyoruz”

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Gençlik Kolları eski Genel Başkanı Erhan Baydar, Muharrem İnce’nin partiden istifa etmesine tepki gösterdi. Erhan Baydar tarafından konuyla ilgili düzenlenen basın açıklamasında Baydar’a Ayça Akpek, Ayhan Yalçınkaya, Umut Tunç, Mustafa Erdoğdu, Emre Doğan, Barbaros Dinçer, İrfan İnanç Yıldız da eşlik etti.

Baydar yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı, 2023 yılına geldiğimizde; AKP, son hedefi olan Kuruluş Anayasasını gündeme getirmiştir. CHP, tüm demokrasi isteyen güçlerle birlikte mimarı olduğu Millet İttifakı ile iktidarı yerel seçimlerde hezimete uğratmış durumdadır. Önümüzdeki seçimler için süreç CHP ve ortakları lehine işlemekte iken; CHP’den düşünsel temeli olmayan ayrışmalar AKP’nin gündem değiştirme çabalarına hizmet etmektedir. Ayrışmalar kişisel tatminsizlik sonucu olup CHP’lileri mutlu etmemektedir. Çünkü geçmişteki örnekleri ve sonuçları ortadadır. Ancak ayrılma sürecinde gidenlerin CHP’ni FETÖ, PKK gibi suç unsuru olacak Soros gibi CHP’de yer bulması mümkün olmayan etiketler ile saldırmalarını ve CHP’yi tabela partisi olarak tanımlamalarını ve hoyratça saldırmalarını etik bulmuyoruz. Emperyalizme karşı kuruluş ve kurtuluşun, laik- demokratik-hukuk devletinin mimarı olan Atatürk ve kurucu değerlerine inancı olan hiç kimse diğerinden önde ya da geride değildir. Hiç kimsenin Atatürk ve kurucu değerlerimize bağlılığımızı ölçme, sınıflandırma ve değerlendirmeye hakkı olmadığı gibi, haddi de olamaz” dedi.

“GENEL BAŞKAN ADAYI OLDUKLARI PARTİDEN AYRILMALARI DOĞRU BULMUYORUZ”

CHP’nin uzlaşı ve değerlendirme mekanizma ve organlarının mevcut olduğunu belirten Baydar açıklamasında ayrıca, “Önemli konularda sessiz kalarak her dönem atanıp, her yere adaylık takıntısını sürdürenler ile örgüt evlatlarının atanması gereken yerlere bir gerekçe (!) ile atananların CHP kadrolarına kılavuz olması mümkün değildir. Geçmişte partimize yapılan hizmetlerin çetelesinin tutulup, karşılık beklentilerinin makam belirtilerek dayatılmasını da doğru bulmak imkansızdır. Bu anlayışta ki ben merkezci bireylerin CHP’yi işgalden kurtarmak gerekçesiyle kendilerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e benzetme çabalarının ne kadar sağlıklı bir düşünce olduğunu halkımızın ve partilerimizin değerlendirmesine bırakıyoruz. Sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri ile kurucu değerlerimiz ışığında, genel başkan adayı oldukları partiden ayrılmaları doğru bulmuyoruz. Kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz: CHP, bir dilekçeyle kurulmamıştır. CHP Gençlik Kolları, kendisini ülkesi ve CHP’ye hesapsız ve beklentisiz armağan eden bireylerden oluşur. Gazi’nin Gençliğe Hitabesi Anayasamız, Bursa Nutku yetki belgemizdir. Bugün, birlik ve bütünlüğümüzü daha da pekiştirerek; güçler ayrılığı ve hukukun üstünlüğünü sağlayıp laik, özgürlükçü, çağdaş demokrasi ve aydınlık yarınların mimari olacağız! Yaşasın CHP” ifadelerini kullandı.