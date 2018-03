Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türoğlu ile il ve ilçe yöneticileri, İYİ Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın ve teşkilatına nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette ilk olarak konuşan İYİ Parti İ Başkanı Mehmet Aydın; “biliyorsunuz ki ülkemizde ne zaman dış güçler ve içimizdeki iş birlikçileri bir oyun kursalar hep ülkemizi kutuplaştırıyorlar. Alevi Sünni, laik Müslüman, anti laik, Kürt Türk gibi hep kutuplaştırıyorlar. Günümüzde de siyasi yönden siyasi parti üyeleri kutuplaştırılıyor. Yani İyi Partili CHP ile konuşmayacak, CHP’li AKP’li ile konuşmayacak. Ne yazık ki ülkemizi bu şekilde kutuplaştırılıyor. Zararı da milletimize, devletimize oluyor. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisini bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Siyasi parti temsilcileri olarak bizler bir birimizi ziyaret, istişare edeceğiz ki farklı partilere oy veren vatandaşlarımız da kahvehanelerde, sokaklarda, iş yerlerinde birbirleriyle oturup konuşabilsinler, muhabbet edebilsinler. Ben birlikten, beraberlikten yanayım” dedi.

“HER ŞEY DÜNYADA SEVGİNİN ÜRÜNÜDÜR”

Aydın’dan sonra konuşan CHP İl Başkanı Kazım Karsu’da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları ifade etti; “Başkanımızın dediği gibi önce sizin partinizin iyi olmasını ondan sonra yuvanızın iyi olmasını ve ufkunuzun açık olmasını diliyorum. İnşallah ufuklarımız aynı noktada buluşur ve açık ufuklara doğru barış içerisinde Atamızın dediği gibi yurtta barış cihanda barış ilkesine göre hareket ederiz. Türkiye Cumhuriyeti dar bir boğazdan geçmektedir. Hatta bu dar boğazın en tehlikeli yerinde bölünmüş, parçalanmış bir Türkiye isteyenlerin algıladığı gibi kötü bir gidişle bataklıklara doğru gitmektedirler. Ben demokrat parti döneminden gelen bir arkadaşınızım. O dönemlerde annem ve babam hep konuşarak ayrışım noktasından çekindiklerini söylerdi. O zamanlarda her partinin kahvesi ayrıydı ve birbirlerine gidip gelmezlerdi. Bizi bölmeye çalışıyorlardı. Ancak biz dire direne buna karşı çıktık. Şimdi de o noktaya geldik. Biz beraber olursak bu ülke hepimize yeter. Yalnız satmamak ve elden çıkarmamak kaydıyla. Şimdi de şeker fabrikalarını elden çıkartıyorlar. Cumhuriyet emeği olan tüm fabrikaları elden çıkartıyorlar. Köylerde tarım, hayvancılık kalmadı. İnsanlar köylerden göç etmeye başladı. Yakın gelecekte boşalan köyleri, yaylaları satacaklar diye korkuyorum. Onun için ülkemize sahip çıkalım, birbirimizi sevelim. Her şey Dünyada sevginin ürünüdür. İnsan birbirini sevdikçe her şey artar. Önümüzde ülkemizin kaderini belirleyecek seçimler var. Bu seçimlerde aklı başında davranırsak, galip geliriz.”

“GÜNDE 5 VAKİT EZAN SESİNİ, ON VAKİT CUMHURBAŞKANININ SESİNİ DUYUYORUZ”

Son olarak konuşan CHP Milletvekili Tanju Özcan; “Öncelikle adınız gibi bahtınızda iyi olur. Kongre sürecini başarıyla tamamlayarak yönetiminizi de oluşturdunuz. Bundan sonra da ülkenin başına bela olan yapı ortadan kaldırmak için bizler gibi sizlerde çalışacaksınız. Türkiye’de gerçekten çok ciddi bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmaya yol açanda vatandaş ve muhalefet partileri değil. Bu kutuplaşmayı sağlayan ve her geçen gün kalıcı hale getiren bizzat bu ülkenin bir partisinin genel başkanlığını ve Cumhurbaşkanı olan zattır. Artık öyle bir noktaya geldik ki ezan sesinden çok cumhurbaşkanının sesini duyar hale geldik. Günde 5 vakit ezan sesini, on vakit Cumhurbaşkanının sesini duyuyoruz. Her konuşmasında da bizim gibi iyilikten, dostluktan, arkadaşlıktan, barıştan ve kardeşlikten bahsetmiyor. Sürekli olarak birilerini kınıyor, ağır sözlerle yükleniyor. Maalesef bu sözlerde Türkiye’nin kutuplaşmasına neden oluyor. Şimdi son iki üç yıldır öyle bir noktaya geldik ki insanlar AK Parti’ye oy vermeyeceğini söyleyemez hale geldi. Artık sokakta Ak Partiye oy vermeyeceğim demek büyük bir cesaret işi haline geldi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı, sanki Cumhuriyet Halk Parti terörle mücadeleye karşıymış gibi her gün bunları eleştiren söylemlerde bulunuyor. Bunun kimseye bir faydası yok. Bu önümüzdeki süreçte ülkemize çok büyük zararlar verecek. Bizler demokrasiye inanan insanlarız. Önümüzdeki seçimlerin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ülkenin başındakiler seçimle, demokrasiyle geldiler ama bugün demokrasiyi rafa kaldırmaya çalışıyorlar. 2019 Türkiye açısından son cümlelerin söyleneceği bir süreç olacak. 2019 yılında milletimiz, ülkemiz için başarılı olmak zorundasınız ve zorundayız” diye konuştu.